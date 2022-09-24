«Люди вернутся в людей»

Новая песня Манижи. Премьера на Novaya.media.

Manizha написала песню после просмотра интервью Катерины Гордеевой* с Юрием Шевчуком. Премьера песни «Люди вернутся в людей» состоялась на премии «Камертон», а сегодня она вышла на всех музыкальных платформах.

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* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.

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