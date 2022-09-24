«Люди вернутся в людей»
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Новая песня Манижи. Премьера на Novaya.media.
Manizha написала песню после просмотра интервью Катерины Гордеевой* с Юрием Шевчуком. Премьера песни «Люди вернутся в людей» состоялась на премии «Камертон», а сегодня она вышла на всех музыкальных платформах.
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Катерина Гордеева* — о том, как жить, когда жизни больше нет, о том, кто мы и откуда, и о любви
* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.
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Источник: Новая газета
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