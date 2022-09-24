 

5 доказательств, что батат полезен для здоровья

24.09.2022, 18:31, Разное
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Батат, или как его часто называют “сладкий картофель” – это многолетнее клубнеплодное растение с ползучими стеблями, семейство Вьюнковые. Родиной батата считается Южная Америка. Во многих европейских и азиатских странах эту овощную культуру используют так же, как у нас обычный картофель. Однако сходство между ними лишь внешнее, вкусовые же качества, ценность, состав и калорийность у корнеплодов отличаются. 

 Клубни батата – это утолщенные боковые корни ползучей лианы со съедобной мякотью. Вес одного овоща может составлять от 0,2 до 3 кг. Разновидность сорта определяет его цвет и вкус: он может обладать вкусом банана, дыни, каштана, кабачка, ореха и даже тыквы. Это делает батат одним из самых уникальных овощей, используемых в кулинарии. Его употребляют и сырым клубнем, и в виде сладковатого пюре. Он идеально сочетается со многими различными приправами и пряностями.

Но главное преимущество батата – его пищевая ценность. “Сладкий картофель” является отличным источником клетчатки, витаминов и минералов.

Одна порция (200 грамм) запеченного батата с кожей содержит: 

  • 180 калорий 
  • 41,4 грамма углеводов 
  • 4 грамма белка 
  • 0,3 грамма жира
  • 6,6 грамм клетчатки
  • Витамин А: 769% суточной нормы потребления 
  • Витамин С: 65% суточной нормы 
  • Марганец: 50% суточной нормы 
  • Витамин B6: 29% суточной нормы 
  • Калий: 27% суточной нормы 
  • Пантотеновая кислота: 18% суточной нормы 
  • Медь: 16% суточной нормы 
  • Ниацин: 15% суточной нормы

Батат борется с воспалением

Клубни батата, особенно его оранжевые и фиолетовые сорта, богаты антиоксидантами, которые защищают наш организм от вредного воздействия свободных радикалов.

Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки ДНК и вызвать в организме воспаление.

Повреждение клеток свободными радикалами напрямую связано с такими хроническими заболеваниями, как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Было обнаружено, что антоцианы – группа антиоксидантов, содержащихся в фиолетовом батате- замедляют рост определенных типов раковых клеток, в том числе рака мочевого пузыря, толстой кишки, желудка и молочной железы.

Батат улучшает пищеварение

Овощ содержит клетчатку и антиоксиданты, которые улучшают работу кишечника и способствуют росту полезных бактерий, включая некоторые виды Bifidobacterium и Lactobacillus. Клетчатка отвечает за усвояемость продуктов, выводит токсины, ускоряет метаболизм и помогает желудочно-кишечному тракту быстрее справляться со своими функциями. Она облегчает работу органам ЖКТ, и дает нам длительное насыщение, а значит способствует снижению веса.

Батат улучшает зрение и состояние кожи

Сладкий картофель невероятно богат бета-каротином, который отвечает за здоровье наших глаз. Именно он придает овощу такой ярко-оранжевый цвет.

Бета-каротин в нашем организме превращается в витамин А. Дефицит витамина А может привести к особому типу слепоты, известному как ксерофтальмия (сухость роговицы и конъюнктивы глаза, возникающая из-за нарушения слезоотделения). Поэтому для улучшения зрения, врачи рекомендуют включить батат в свой рацион.

Кроме того, витамин А в составе батата выполняет роль антиоксиданта, который стимулирует выработку коллагена. Поэтому употребление “сладкого картофеля” – вкусный и недорогой способ продлить молодость и здоровье нашей кожи, сделать ее более упругой и сияющей. 

Батат улучшает работу мозга и стабилизирует работу нервной системы

Употребление фиолетового батата положительно сказывается на работе мозга. Исследования на животных показали, что антоцианы, содержащиеся в клубнях батата могут защитить мозг, снизить воспаление и предотвратить повреждение свободными радикалами. Клубни содержат калий, который незаменим при стрессах, депрессивных состояниях и бессоннице. Калий стабилизирует работу нервной системы, поэтому включение овоща в рацион способно не только улучшить работу мозга, но и снизить риск возникновения психических расстройств.

Батат укрепляет стенки сосудов и нормализует давление

Благодаря высокому содержанию клетчатки, каротиноидов и витаминов группы В, батат способен снизить уровень плохого холестерина в крови. Витамин С в составе овоща помогает укрепить стенки сосудов, стабилизировать показатели артериального давления. Поэтому специалисты рекомендуют включить корнеплод в свой рацион людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Как вкусно приготовить батат?

Как видите, батат не только очень вкусный овощ, но еще и невероятно полезный. Включить его в рацион не сложно. Корнеплод можно использовать с кожурой или без нее, клубни можно запечь, сварить, пожарить, приготовить на пару или сделать пюре.

Простой и вкусный рецепт запеченного батата:

Клубни тщательно вымыть и вилкой проколоть кожуру в нескольких местах. Запекать 40-50 минут при температуре 205 градусов, проверить готовность вилкой (она должна легко втыкаться). Затем разрезать батат вдоль и внутрь положить столовую ложку сливочного масла. Посолить и добавить специи по вкусу.

Не отказывайте себе в удовольствии и обязательно попробуйте ввести этот полезный овощ в свой рацион

Марина Бессонова


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