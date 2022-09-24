Мнение: Похороны

В Нижнекамске, в поселке Красный Ключ похоронили Игоря Куска.

Игорь воевал в Афганистане. Возглавлял Нижнекамский союз воинов-интернационалистов, преподавал физкультуру и НВП в школе. В конце 80-х сколотил банду, которую называли ОПГ «Кусковские» или ОПГ «Афганцы». Банда орудовала до 2013 года…. На счету этой ОПГ много преступлений. Самое громкое – убийство в 2004 году заслуженного строителя Татарстана, гендиректора ОАО «Татсантехмонтаж» Бориса Ваймана.

В 2013 году членов ОПГ задержали, в 2015 году Игоря Куска приговорили к 23 годам колонии строго режима. Наказание отбывал в Сыктывкаре. До освобождения оставалось 14 лет. Но он пошел в ЧВК «Вагнера». 25 июля прибыл на Донбасс. Через 40 дней, 6 сентября в районе Артемовска в ДНР в его голову попал осколок…

Похоронили Игоря Куска в закрытом гробу, но с воинскими почестями. На похороны пришло более 700 человек.

Человек, похожий на Евгения Пригожина, перед тем как отпустить гроб в могилу заявил, что «вагнеровцев», погибших на Украине, «хоронят на аллее героев в городах, где она есть».

Не соврал Пригожин?

Фотографии отсюда

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