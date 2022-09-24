В результате кибератаки в Австралии могли быть украдены данные 10 млн граждан

По словам руководства австралийского подразделения телекоммуникационной компании Optus, они начали расследование после инцидента с массированной кибератакой. Предполагается, что неизвестные хакеры могли получить несанкционированный доступ к личным данным около 10 миллионов клиентов этой компании, включая их домашние адреса и номера паспортов, передаёт WION.

А сейчас поговорим про массированную кибератаку, которая затронула около десяти миллионов австралийцев и могла привести к утечке их важных личных данных. Руководство Optus — австралийского подразделения телекоммуникационной компании Singapore Telecommunications — заявило, что расследует несанкционированный доступ к данным своих клиентов, включая их домашние адреса, номера водительских прав и паспортов, который произошёл в результате кибератаки.

Представители Optus заявили, что после обнаружения кибератаки её удалось сразу же прервать и что платёжные реквизиты и пароли от учётных записей клиентов при этом не были скомпрометированы. По словам генерального директора оператора беспроводной связи Optus, компания уведомила австралийскую федеральную полицию после того, как заметила необычную активность в сети.

Согласно сообщениям, утечка касалась в основном имён, дат рождения и контактных данных клиентов, а иногда и номеров их водительских прав. Кроме того, в редких случаях также были похищены номера паспортов и почтовые адреса. Также сообщается, что хакеры, предположительно работавшие на преступную или на спонсируемую государством организацию, получили доступ к конфиденциальной информации, обойдя защиту корпоративного брандмауэра.

КЕЛЛИ БАЙЕР РОСМАРИН, генеральный директор Optus: Никаких требований относительно вирусных программ-вымогателей пока не поступало, и ещё слишком рано исключать какие-либо возможности. Так что мы допускаем любые варианты — это могут быть криминальные структуры, либо это может быть государственный заказ. Мы тесно сотрудничаем со всеми государственными органами и с федеральной полицией Австралии, чтобы в этом разобраться. Уже упоминалось о том, что было раскрыто около 9,8 миллиона личных записей.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2022 года.