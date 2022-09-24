 

“Преследовал злой рок”: всплыли неожиданные причины кончины Шатунова

24.09.2022, 17:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Смерть Юрия Шатунова повергла в шок не только его близких и поклонников, но и каждого, кто хоть раз слышал его песни. А их нельзя было пропустить мимо ушей. Припевы и куплеты так сплелись в головах слушателей, что разбуди посреди ночи – смогут продолжить строку любой песни.

Именно поэтому так сложно было поверить в то, что исполнителя “Белых роз” больше нет. Безутешные поклонники заламывают руки: вдруг гибель любимого певца можно было предотвратить?

Звездный астролог Анна Романова убеждена: можно было. Но хоть раз нужно было посетить астролога, чтобы получить предупреждение и скорректировать привычки. Благодаря ее знаниям как раз и всплыли неожиданные причины кончины Шатунова.

Заглянув в натальную карту певца она обнаружила там квадратуру Юпитера с Марсом. Такое расположение планет вызывает обостренное чувство справедливости и, как следствие, желание отстоять правду. Также, болезненное восприятие неудач заставляло Шатунова изводить себя переживаниями, которые, возможно, и привели к инфаркту.

Романова нашла также другое устрашающее сочетание планет. Квадрат Плутона и Сатурна указывают на то, что певцу на пятки наступали неприятности.

“Преследовал злой рок”, – устрашающе отметила она.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08.21 / Елена Ваенга подала в суд на компанию «Русский продукт» за использование своего сценического образа на пачке геркулеса

22.11.21 / Светлана Дружинина: Фамилия Руслановой отражала дух победителей

06.05.21 / Скандалы: Dogecoin обогнал «Газпром»

06.04.22 / Мнение: О провале плана США по Украине… Кто испортил всю «малину»?

20.05.21 / Таинственный человек-кенгуру из пещер Орегона

10.03.22 / Фабрика “Большевичка” объявила о возобновлении производства джинсов на советском оборудовании

04.07.22 / Бросил мать Порошиной ради молоденькой, сбил человека: громкие выходки Дмитрия Назарова

16.06.22 / Американский инженер угнал в Россию арестованный в США самолёт «Аэрофлота»

07.07.21 / Атаковавшие компанию Kaseya хакеры потребовали $70 млн

18.02.22 / Бросить все и уехать: где купить заграничное жилье у моря по цене однушки в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика