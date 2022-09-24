 

Киргизия впервые вошла в топ-3 стран по числу IT-специалистов

24.09.2022, 17:33, Разное
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Кыргызста́н впервые в своей 3000-летней истории занял третье место среди стран по числу работающих на их территории IT-специалистов. Их опередили только США и Армения.

Война в УкраинеКоличество программистов, СММ-специалистов и графических дизайнеров в стране оценивается в 2,1 млн человек, сообщил верховный шаман Бишкека Абайбек Мамытов. В связи с этим правительство страны решило создать госкорпорацию «Кыргызтех», которую возглавит экс-техдиректор «Яндекса» Елена Бунина. Фирма займётся разработкой и внедрением программных продуктов для доставки еды, вызова такси, оплаты коммунальных платежей и штрафов, а также для онлайн-связи с духами предков.

О создании онлайн-приложения в ближайшее время заявил также «Кыргызбанк». По случаю создания первой в стране IT-корпорации были устроены праздничные конные игры, соревнования по перетягиванию туши козла и конкурс по выпиванию кумыса.

– Неожиданно для себя мы оказались в технологическом авангарде планеты, опередив таких гигантов, как Китай, Индия и Грузия. Нам нужно воспользоваться этим историческим шансом и создать всю необходимую нам инфраструктуру до того, как айтишники уедут. В настоящее время мы предоставляем им не только работу, но и бесплатные юрты, служебного коня и молельные коврики – всё, что угодно, лишь бы работали и не уезжали из страны, – заявил Абайбек Мамытов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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