 

Блейзер с отложным воротником, пальто-сафари и брюки «милитари»: с чем еще сочетать резиновые сапоги в дождливую погоду

24.09.2022, 17:30, Разное
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Почему стоит обратить внимание на резиновые сапоги? Во-первых, они в моде в текущем сезоне. Во-вторых, это идеальный вариант непромокаемой обуви на осень, когда дожди и слякоть. Разбираемся, с какой одеждой лучше сочетать резиновые сапоги.

Трикотажное платье

Если позволяет погода, сочетайте резиновые сапоги с трикотажным платьем прямого кроя, длиной чуть выше или чуть ниже колен. Для утепления возьмите с собой кардиган. Обратите внимание на модный нынче верблюжий оттенок вещей. Пополните гардероб такими изделиями, чтобы прослыть настоящей модницей.

Блейзер с отложным воротником

Удачное сочетание — облегающее мини-платье, блейзер оверсайз с отложным воротником плюс высокие резиновые сапоги с широким голенищем. Создайте лук с черно-коричневых тонах и добавьте яркого акцента с помощью желтой сумочки.

Шорты и пальто

Если вам нравятся многослойные образы, то возьмите на вооружение данную идею. Сочетайте в одном комплекте кожаные шорты, рубашку, вязаный жилет, пальто и резиновую обувь.

Длинный плащ

Эффектными получаются образы, где резиновая обувь сочетается с плащами. Например, с верхней одежды из кожи. Образ тотал блэк будет как нельзя кстати.

Длинное платье с принтом

Если вам хочется получить женственный и элегантный образ, тогда выбирайте платье макси, в пол. Пусть оно будет с модным в этом сезоне геометрическим принтом. Резиновые сапоги сделают образ более современным, чем если бы вы включили в образ обувь на каблуках.

Пальто-сафари

Для создания уличного стильного лука скомбинируйте в одном наряде пальто-сафари и резиновую обувь. Черно-коричневая цветовая гамма будет вполне уместна.

Брюки «милитари»

Если вам импонирует брутальный стиль, надевайте брюки в стиле милитари (можно джинсы, можно карго), укороченную куртку.

Резиновые ботинки длиной чуть выше щиколотки завершат образ.


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