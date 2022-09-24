Мнение: Золотой рубль

Сделать российский рубль золотым технически несложно: достаточно прописать в законах, что рубль с такого-то числа привязан к золоту, и что за рубли всегда можно купить золото — по курсу в 3000 рублей за грамм.

Понятно, надо будет ввести ограничения, чтобы какой-нибудь хитрец не смог повторить трюк Шарля де Голля. В 1965 предприимчивый француз привёз в США несколько миллиардов долларов, чтобы поменять их на золото по официальному курсу. Американцы потом отомстили ему своим традиционным оружием, организовали через пособников США студенческие протесты во Франции. Но всё же внезапный обмен на золото нанёс доллару сокрушительный удар.

От такого рода политических атак можно подстраховаться, например, при помощи ограничений на обмен. Хочешь поменять на золото 50 тысяч рублей? Без проблем, в любом отделении банка выдадут монетами. Миллиард рублей? Пожалуйста, приезжай в хранилище, получай слитки. Триллион? Нет, господин спекулянт, не так быстро. Вставай в очередь, жди несколько лет, чтобы наш ЦБ успел спокойно закупить достаточно металла у добытчиков.

Для общества и для экономики от перехода на золотые рубли я вижу сплошные плюсы.

Во-первых, инфляция исчезнет, а благодаря развитию технологий цены на многие товары даже пойдут вниз. Это будет не вредная для экономики дефляция, но просто нормальные, стабильные цены. Стабильные цены, в свою очередь, изменят психологию обывателей. Сейчас это зачастую «давайте скорее тратить, пока не подорожало». Будет иначе: «надо откладывать, за золото даже правнуки поблагодарят».

Во-вторых, кредиты для крупного бизнеса станут дешевле, так как в них не надо будет закладывать валютные риски. Выпустил облигацию под 2% в золоте — выплаты не такие большие, можно планировать инвестиции хоть на 50 лет вперёд. И наоборот — купил облигацию в золоте и радуешься, так как твой килограмм золота каждый год тяжелеет на сколько-то грамм.

В-третьих, народ охотно откажется от токсичных долларов, чтобы сложить деньги в золотых рублях. Или в бумажных купюрах, если кто полностью доверяет нашей валюте, или в физическом золоте, что по сути одно и тоже, но, как показывает исторический опыт, на длинных периодах несколько надёжнее. Государству выгодны оба варианта, ибо золото мы добываем сами, и в каком виде оно лежит у населения под матрасами, не так важно.

Объёмы вывода капиталов из России серьёзно уменьшатся. Золото — это надёжно, особенно когда оно защищено ядерным зонтиком. Менять надёжное золото на американские зелёные фантики или на английский дощатый особняк захочет мало кто: ведь и доллары, и недвижимость жуликоватые иностранцы могут отобрать у владельцев в любой момент.

В-четвёртых, курсы прочих жалких валют будут постепенно обесцениваться. Двадцать лет назад золото стоило 300 долларов за унцию. Десять лет назад — 1600 долларов. Сейчас — 1800 долларов. Если бы рубль был золотым, доллар постепенно обесценивался бы и по отношению к рублю. На население, истерзанное сначала советской, а потом и ельцинской инфляцией, возврат уважения к собственной валюте окажет огромный лечебный эффект.

В-пятых, золотые рубли охотно принимали бы за рубежом. Да, котировки золота могут прыгать, но эти колебания можно элементарно купировать фьючерсами. А фьючерсы на золото иностранцы покупали бы в Москве или Петербурге, так что перевод пятой экономики мира на золотой стандарт автоматически сделал бы Россию главным центром планеты по расчётам в золоте.

Золото, кстати, очень уважают в Азии, причём в самых разных её регионах — от Индии с Афганистаном до нефтяных арабских стран. Если Россия введёт золотой рубль, уважение к золоту автоматически распространится и на наше государство. Дипломатический и экономический эффект будет значительным — многие иностранные бизнесмены, которые сейчас мало думают про Россию, захотят подробнее узнать о возможностях сотрудничества с нашей страной.

В-шестых, цифровой рубль мог бы стать универсальной валютой не только для торговли с Россией, но и для любых вообще платежей, вплоть до продажи условной овцы в какой-нибудь африканской деревушке. Поставил негр на смартфон приложение Сбера, сделал перевод в рублях, сделка заключена. Гораздо удобнее, чем в неверных долларах или в быстро обесценивающихся местных фантиках.

Пожалуй, единственный серьёзный минус золотого стандарта является продолжением его плюса: государство не сможет вот так просто взять и напечатать денег, когда ему захочется. Опция «включить печатный станок» теоретически есть, но на практике порча монеты влечёт за собой такой ядовитый букет последствий, что ни к чему хорошему это никогда не приводит.

Конкретно для России проблема не является существенной — мы большая и самодостаточная страна, наша экономика может работать в уверенный плюс. Это значит, что государству и не нужно печать деньги, достаточно придушить отток капитала, чему введение золотого стандарта только поспособствует.

Если завтра ЦБ объявит, что с 2023 Россия переходит на золотой стандарт, я встану с кресла, нависну над монитором и начну одобряюще хлопать в ладоши. Но, к сожалению, пока что большой популярностью идея перехода на золотой стандарт не пользуется — отчасти из-за разлагающих традиций поклонения доллару, отчасти из-за наёмных экономистов, которые вот уже много лет лоббируют авантюру «напечатать и раздать», отчасти из-за обычной инерции мышления и нежелания добровольно расставаться с важным источником пополнения бюджета.

Но всё же шансы увидеть золотой рубль у нас есть. Проблемы доллара нерешаемы, его обесценивание — вопрос времени. И если это обесценивание пройдёт достаточно убедительно, в виде гиперинфляции, например, тему золотого стандарта начнут в России рассматривать уже серьёзно.

PS. Вопрос на засыпку любителям СССР. На приложенном фото вы можете наблюдать «Сеятель», советский золотой червонец, наследник золотого червонца 1923. При Брежневе Госбанк СССР печатал такие червонцы в больших количествах — конкретно тот, что на фото, был выпущен в 1979. Сейчас такая монета стоит около 30 тысяч рублей.

Как мы знаем, после катастрофы 1992 скрытая инфляция прорвалась наружу: если ранее она проявлялась в дефиците, то при рыночной экономике начался рост цен. Сбережения многих советских граждан обесценились.

Так вот, вопрос. Почему советские граждане хранили деньги на сберкнижке вместо того, чтобы хранить их, хотя бы частично, в советских же золотых червонцах?