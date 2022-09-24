 

«Пацана нет»: Тигран Кеосаян высказался о гибели Сергея Пускепалиса

24.09.2022, 16:34, Разное
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Потерявший друга в результате автокатастрофы Тигран Кеосаян высказался о гибели Сергея Пускепалиса. Машина 56-летнего актера и режиссера, которого супруг Маргариты Симонян назвал по-дружески «пацаном», попала в ДТП 20 сентября.
Кино- и телеактер, режиссер, продюсер и сценарист Тигран Кеосаян высказался относительно смерти своего личного друга Сергея Пускепалиса. Сын знаменитого советского режиссёра, сценариста и заслуженного артиста СССР Эдмонда Кеосаяна вспоминает друга и одногодку со слезами на глазах. Их связывали не только товарищеские отношения, но и общее мировоззрения, Тигран Кеосаян не только состоит в браке с главным редактором телеканала «RT» и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. Также селебрити состоит в Центральном совете партии «Справедливая РФ — Патриоты — За правду», взгляды которой разделял покойный Пускепалис.

Как эмоционально, не сдерживая слез, высказался Тигран Кеосаян, «Пацана нет…». 20 сентября в Ярославской области на трассе М-8его автомобиль Ford Transit, вылетев на встречную полосу, врезался на полном ходу в фуру. Вместе с актером погиб на месте и его водитель Александр Синицын, пострадал при аварии и шофер грузовика. С Кеосаяном Пускепалис был настолько близок, что режиссер картины «Крымский мост. Сделано с любовью!» назвал погибшего друга своим родственником. Следует отметить, что фургон американской компании актер болгарско-литовского происхождения приобрел для передачи на нужды ДНР. Еще с 2015 года он часто посещал и финансировал Донбасс, лично подружившись с Александром Захарченко.

Артист ушел на 57-году жизни, 22 сентября в помещении Ярославского театра драмы имени Волкова состоялась церемония прощания с Сергеем Пускепалисом. Именно в этом театре он работал главным режиссером до 2010 года, при этом часто получая приглашения сотрудничества даже в столице. в последнее время Пускепалис числился заместителем худрука МХАТ имени Горького. С 2020 года его избрали заместителем председателя, а в следующем году и членом Центрального совета партии «Справедливая РФ — За правду». Трагическая смерть шокировала как коллег, так и близких кинодеятеля, семья которого проживает в Ставропольском крае. Там же, в Железноводске, рядом с могилой родителей, похоронили и самого артиста.


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