 

Экстремально похудевшая звезда “Кривого зеркала” отчикала в трусах все лишнее: Висел до колен

24.09.2022, 16:25, Разное
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Александр Морозов, юморист с огромным стажем, доводивший телезрителей до колик в животе своими образами, недавно признался: был на грани жизни и смерти. Персонажи, которые так полюбились зрителям, на самом деле приносили множеств мучений их автору. Выходя за кулисы, он, по его собственным словам, начинал подыхать. Приходилось даже неоднократно обращаться к врачам.

Устав от проблем со здоровьем, артист решился на операцию по уменьшению желудка. Шунтирование прошло успешно и вскоре Морозов смог насладиться первыми результатами. Было одно “но”: вся кожа, натянутая прежде жиром, обвисла и стала мешать еще сильнее. Минус 40 килограмм это вам не шутки!

Тогда экстремально похудевшая звезда “Кривого зеркала” решился на вторую операцию. Врачи подтянули кожу на руках и подбородке Александра Морозова, а также отчикали в трусах все лишнее. Именно туда он заправлял похудевший живот.

“Лоскут висел до колен”, – поделился Морозов о количестве кожи на животе.

Через несколько месяцев экстремально похудевшая звезда “Кривого зеркала” вновь обратился к врачам, чтобы продолжить путь к совершенству. Теперь ему сделали липосакцию интимной области, чтобы было не стыдно показаться перед дамами.

“Теперь я эталон. На пару сантиметров счастливее”, – резюмировал Александр Морозов.


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