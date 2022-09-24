Букле, яркие цвета и лацканы: тенденции и актуальные новинки пальто на осень-зиму 2022

Пальто — самый распространенный предмет гардероба на осенний сезон. Модельеры предлагают нам широкий ассортимент подобных изделий на любой вкус и цвет. Вот, какие пальто являются наиболее актуальными.

Двубортные

Прекрасно интегрируются как в деловой, так и в спортивный и уличный лук, сочетаются с любой одеждой. В моде — пальто с меховыми вставками в районе воротника или рукавов.

Данный фасон больше отсылает к классике, поэтому лучше всего с такой верхней одеждой смотрится элегантная обувь. Но если вам нравится игра на контрастах, тогда допускается спортивная обувь.

Из букле

Материал мягкий и приятный на ощупь, в таком пальто вам точно будет уютно и комфортно. Используйте такую верхнюю одежду для создания нежных и романтичных образов. Обратите внимание на бежевый, розовый или голубой оттенки. В данном контексте они уместнее всего.

Пальто-халат

Речь идет об изделии, которое не имеет пуговиц, а фиксируется лишь с помощью поясного ремня. Такую верхнюю одежду очень любят автоледи.

Минус такого пальто в том, что при длительном пребывании на улице вы рискуете быстро замерзнуть, поскольку одежда легко продувается.

Трендовыми являются как однотонные изделия, так и те, которые с принтом. Если будете выбирать вещь с рисунком, отдавайте предпочтение классической клетке.

Оверсайз

В этом сезоне дизайнеры представили настоящие изделия оверсайз: не на размер, а сразу на пару размеров больше, да еще и сделали шире линию плеч. Теперь в образе каждой модницы мегаполисы будет присутствовать маскулинность: акцент на том, что современные женщины несут все на своих хрупких плечах вместо мужчин.

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Длину изделия можете выбрать на свое усмотрение. Лучше всего пальто оверсайз смотрится в контексте уличного образа. Можете смело носить его не только с джинсами, но даже со спортивным костюмом. Не забудьте дополнить лук стильными аксессуарами: сумочкой или рюкзаком, головным убором в виде вязаной или меховой шапки, берета и т.д.

Укороченные

Такой фасон наверняка понравится мобильным и энергичным девушкам. Пальто не стесняет движений, представлено в двух вариациях: свободной и приталенной посадкой. Можете выбрать то, что вам больше по душе. Подобную верхнюю одежду можно сочетать как с юбками и платьями, так и с джинсами и брюками.

Ярких цветов

Чтобы осень не стала унылой порой, освежите свой образ и добавьте красок с помощью пальто яркого и насыщенного цвета. Например, кобальтового, фиолетового, зеленого, желтого, оранжевого, лилового, красного. Пусть такая верхняя одежда станет изюминкой вашего образа. Яркое пальто можно сочетать с одеждой более нейтральных, но необязательно приглушенных темных цветов. Подойдет белый, молочный, оттенок слоновой кости, верблюжий и т.д.

Необычные

Главная идея текущего сезона — выразить свою индивидуальность и подобрать изделие максимально необычного кроя или фасона. Или с различными элементами декора в виде лацканов, заклепок, вставок из другого материала и т. д.

Если найдете (или, может, пошьете) необычное пальто, какого ни у кого нет и не будет, то считайте себя главной модницей.