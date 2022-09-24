Как выглядеть стильно в переходный период зима-весна 2022 даме за 50: примеры возрастных блогеров

Возрастные блогеры-инфлюенсеры — яркое подтверждение тому, что даже в зрелом возрасте можно давать фору молодежи по стильным и современным лукам. Вдохновляемся идеями авторитетных дам в сфере фэшн-индустрии.

Комплект из базовых вещей

Переход от одного сезона к другому порой вызывает сложности в плане составления гардероба. Поступайте как блогер Сьюзи Реджано. Она использует только вещи из капсульного гардероба — и получает стильные образы. Вы можете последовать ее примеру и сочетать укороченные джинсы, лоферы и пальто. Получится прекрасный образ в повседневном стиле. Одежда удобна, как и обувь, что дает возможность преодолевать любые расстояния.

Тотал-лук

Изысканно и необычно смотрится сочетание таких оттенков как лайм и зеленый. Создайте тотал лук, подобрав верхнюю одежду в тон к тому, что вы собираетесь надеть под низ. Необязательно останавливаться на монохроме. Вы можете выбрать вещи с принтом. Универсальный вариант — это клетка.

Пастельные оттенки

Петра Динерс — блогер, которая любит создавать женственные и элегантные образы. В этом ей точно нет равных. На сей раз она презентовала изысканный комплект из розового кардигана без рукавов, белоснежных брюк и свитера, а также полуботинок цвета слоновой кости на массивной подошве. Завершили лук аксессуары: солнцезащитные очки и зеленая сумочка.

Трикотажное платье

Когда вам за 50, рекомендуется включать в гардероб больше юбок и платьев. Не бойтесь выглядеть старомодно.

Если подберете трендовые платья, то вам это точно не грозит. Например, присмотритесь к длинным трикотажным платьям. Чтобы образ не получился банальным, подберите изделие с необычным принтом, как это сделала блогер Кармен Гимено.

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Чтобы осовременнить лук, вместо традиционной классической обуви на каблуке или шпильке рассмотрите брутальные ботинки на тракторной подошве.

Кожаный тотал блэк

Кожаные вещи делают любой образ более дорогим и благородным. Это как раз то, что нужно женщинам в зрелом возрасте.

Последуйте примеру Леонор Олабаррия (на главном фото в начале статьи). Она создала образ тотал блэк, используя черные водолазку, пальто и кожаные штаны. Успех лук обусловлен не только гармоничным сочетанием изделий, но также и аксессуарами. Сюда отлично вписались перчатки и ботинки из кожи, а также сумка из такого же материала. Ремень с металлической бляшкой стал изюминкой образа.

Джинсовая юбка с укороченным жакетом

Стилисты предупреждают, что не стоит экспериментировать с юбками из денима. Однако юбка миди длины темно-синего цвета — это безопасный вариант, поэтому можете не переживать. Посмотрите, как гармонично сочетается юбка из денима с укороченным зеленым пиджаком на блогере Грейс Ганем.

Блейзер и спортивный костюм

Если вы любите эксперименты в одежде так же как блогер Кристина Фрезас, тогда можете вдохновляться ее луком. Однажды она презентовала необычный образ, совместив серый спортивный костюм с элегантным удлиненным блейзером розового оттенка. Лук дополнила зеленая стеганая сумка с золотистой фурнитурой.

Если присмотритесь, то фурнитура такого же цвета наблюдается на манжетах.