Мнение: Ядерному взрыву – нет, нет, нет!!

Да уж. В страшном сне не могло присниться, что через 40 лет после того, как Кобзон исполнил эту песню, она станет настолько пугающе актуальной. Причем – в обращении к нашему собственному правительству! Вообще получается, что вся та воистину оголтелая “борьба за мир”, которой занимались в СССР в 80-х годах, была направлена… в будущее. Сюда. На своих собственных детей и внуков – которые за 40 лет подрастут – и окончательно сойдут с ума.

Сколько там было Вове Путину, когда Кобзон начал исполнять эту песню изо всех утюгов Советского Союза – 30 лет? Мда, не в коня корм.

Рядом, рядом радость и беда.

Надо, надо твердый дать ответ.

Солнечному миру – да, да, да.

Ядерному взрыву – нет, нет, нет.

Союз, помнится, торжественно обещал, что никогда не применит ядерное оружие первым, писал это на всех заборах. Россия при Путине от такого обещания тихо отказалась.