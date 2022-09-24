 

Мнение: Ядерному взрыву – нет, нет, нет!!

24.09.2022, 15:58, Разное
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Да уж. В страшном сне не могло присниться, что через 40 лет после того, как Кобзон исполнил эту песню, она станет настолько пугающе актуальной. Причем – в обращении к нашему собственному правительству! Вообще получается, что вся та воистину оголтелая “борьба за мир”, которой занимались в СССР в 80-х годах, была направлена… в будущее. Сюда. На своих собственных детей и внуков – которые за 40 лет подрастут – и окончательно сойдут с ума.

Сколько там было Вове Путину, когда Кобзон начал исполнять эту песню изо всех утюгов Советского Союза – 30 лет? Мда, не в коня корм.

Рядом, рядом радость и беда.
Надо, надо твердый дать ответ.
Солнечному миру – да, да, да.
Ядерному взрыву – нет, нет, нет.

Союз, помнится, торжественно обещал, что никогда не применит ядерное оружие первым, писал это на всех заборах. Россия при Путине от такого обещания тихо отказалась.

Источник: Размышления вольного социолога


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