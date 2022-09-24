“Строит из себя жертву”: как Жерар Пике отреагировал на последние комментарии Шакиры об их расставании

Расставание колумбийской певицы Шакиры и защитника “Барселоны” Жерара Пике все больше напоминает тактическую стратегию, где цель каждого нового шага – как можно больнее ударить противника. После того, как Пике, вопреки уговору год после разрыва не афишировать свои новые отношения на публике, не раз попал в объективы папарацци в компании 23-летней новой подруги Клары Чиа Марти, Шакира решила впервые заговорить о разрыве футболистом. Исповедь певицы опубликовал американский Elle, сделав ее героиней обложки октябрьского номера. И оно привело Пике в ярость.

В частности, утверждают инсайдеры Marca, Пике не понравились утверждения Шакиры о том, что та в свое время практически принесла в жертву свою музыкальную карьеру, чтобы успехи Пике в спорте только росли.

…Один из нас двоих должен был чем-то пожертвовать. Либо он разорвет свой контракт с “Барселоной” и переедет со мной в США, где складывается моя карьера, либо мне придется сделать это. Итак, один из двоих должен был приложить это усилие и принести эту жертву. И я сделала это. Я отодвинула свою карьеру на второй план и переехала в Испанию, чтобы поддержать его, чтобы он мог играть в футбол и выигрывать титулы. И это была жертва ради любви, – заявляла певица.

По словам информаторов, футболист вне себя из-за того, что колумбийка называет себя той, кем на самом деле не является. И все ее слова о детях и карьере – лишь повод для того, чтобы выставить в этой ситуации себя в лучшем свете.

Пике считает, что Шакира ему мстит. Она специально строит из себя жертву – и на это у нее есть много причин, – приводит издание слова инсайдера.

Напомним, помимо бракоразводного процесса (а на деле только определения места жительства детей, поскольку экс-влюбленные не были женаты официально) Шакира втянута в судебную тяжбу относительно неуплаты налогов.