 

Мнение: Митинги

24.09.2022, 15:49, Разное
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По всей России прошли митинги в поддержку референдумов о присоединении к России четырех областей Украины. По всей стране в этих  митингах приняли участие миллионы россиян.

Смотрю фотографии и видеозаписи  и недоумеваю.

В митингах приняли участие огромное количество мужчин, которые выглядят вполне способными держать в руках оружие. И зачем надо было объявлять в стране частичную мобилизацию при такой огромной поддержке спецоперации и референдумов о расширении границ России? Разве нельзя было набрать бойцов среди участников митингов? Можно было бы даже превратить эти митинги в проводы добровольцев на Донбасс. Что называется под «прощание Славянки» под Славянск…

Или во вчерашних митингах приняли участие только те, кто на Украину не собирается?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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