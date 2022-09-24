Мнение: Митинги
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
По всей России прошли митинги в поддержку референдумов о присоединении к России четырех областей Украины. По всей стране в этих митингах приняли участие миллионы россиян.
Смотрю фотографии и видеозаписи и недоумеваю.
В митингах приняли участие огромное количество мужчин, которые выглядят вполне способными держать в руках оружие. И зачем надо было объявлять в стране частичную мобилизацию при такой огромной поддержке спецоперации и референдумов о расширении границ России? Разве нельзя было набрать бойцов среди участников митингов? Можно было бы даже превратить эти митинги в проводы добровольцев на Донбасс. Что называется под «прощание Славянки» под Славянск…
Или во вчерашних митингах приняли участие только те, кто на Украину не собирается?
Фотография отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет