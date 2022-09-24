Мнение: Митинги

По всей России прошли митинги в поддержку референдумов о присоединении к России четырех областей Украины. По всей стране в этих митингах приняли участие миллионы россиян.

Смотрю фотографии и видеозаписи и недоумеваю.

В митингах приняли участие огромное количество мужчин, которые выглядят вполне способными держать в руках оружие. И зачем надо было объявлять в стране частичную мобилизацию при такой огромной поддержке спецоперации и референдумов о расширении границ России? Разве нельзя было набрать бойцов среди участников митингов? Можно было бы даже превратить эти митинги в проводы добровольцев на Донбасс. Что называется под «прощание Славянки» под Славянск…

Или во вчерашних митингах приняли участие только те, кто на Украину не собирается?

Фотография отсюда

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