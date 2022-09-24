 

Не нарадуется – Личное мнение

24.09.2022, 15:40, Разное
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Анастасия Малькова-Макеева всё никак не может нарадоваться на своего мужа.

Во-первых, как мы знаем, он теперь пахнет шампунем Дерзкий цитрус. Во-вторых, у него блестящие и новые зубы. В-третьих, у плиточника есть даже семейный герб.


Фото: Соцсети

Но этого мало. Анастасия поделилась новым достоинством мужа.

Оказывается, Мальков настолько заботлив, что варит в три часа ночи бульон жене!

«Рома, волшебник. Он, оказывается, в три ночи варит бульончик, сердечки с подливочкой мне делал. Хотя сам мясо не ест», — цитирует восхищённую Малькову Комсомольская правда.

Сам не ест, но жене среди ночи — подливу! Вот так клад какой этот Роман!

Зачем Настьке бульон среди ночи понадобился, неважно. Может, заточить хотела что-то, проголодалась. Вместо того, чтобы навалить жене каши, Ромка, затейник наш, замутил подливу.

Чего не спалось, кто-то спросит? О жене думал, ждал, когда Малькова захочет есть.

Была такая песня старинная — я его слепила из того, что было. А потом он мне подливу в три часа ночи сварил.

Что тут скажешь, когда люди счастливы?

Источник: Лена Миро


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