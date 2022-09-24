 

«Работы на земле много, пригодятся» – Лукашенко распорядился отправить в поля уклоняющихся от мобилизации россиян

24.09.2022, 15:33, Разное
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Скрывающие в Беларуси от проведения частичной мобилизации россияне не будут высланы из страны, но им придётся отблагодарить временную Родину за гостеприимство.

Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время визита колхоза «Союзное государство-2022».

Война в УкраинеГлава государства осудил сбежавших от призыва россиян. Но, по его мнению, у каждого есть право на ошибку:

– Не надо тут никого выгонять, зачем? Да, сбежали они, как крысы с корабля, но сбежали к нам! Не в страны гнилого Запада же.

Лукашенко подчеркнул, что в столь сложный в геополитическом плане период разбрасываться человеческим ресурсом нельзя. Такие фатальные ошибки могут привести к провалу всей сельскохозяйственной кампании в следующем году.

– Если мы упустим этот момент, то пропадёт всё. Нам в октябре работы по уши нужно сделать. Я молчу про ещё не убранные позднеспелые сорта белокочанной капусты, холодостойкие корнеплоды, зелень, но если мы не подготовим землю к зимовке, то потерпим крах, – констатировал он. – Так что эти беглые нам пригодятся. Не пойдут на одну войну, будут полезны в более трудной битве – битве за урожай, – заключил Лукашенко.

Ранее издание «Советская Белоруссия» сообщило о задержании 10 тысяч попавших в мобилизационные списки россиян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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