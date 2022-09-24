Мнение: Венгрия призывает снять санкции, дырявый запрет алмазного импорта и дефицит цветных металлов

1. Венгрия продолжает высказываться в поддержку России. Или, точнее, в поддержку Венгрии. На фоне марионеточных властей большинства других европейских стран, которые по распоряжению США ведут свои экономики к рецессии, а население – к холоду и голоду, венгерские власти проявляют независимость и суверенность (ссылка):



Энергетические санкции Евросоюза против России необходимо снять до конца года, поскольку они наносят больше вреда самим европейским странам. Как сообщила газета Magyar Nemzet, такое мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал на встрече с членами парламентской фракции правящей партии “ФИДЕС – Венгерский гражданский союз”.

По сведениям издания, глава правительства отметил, что в ноябре будет реальная политическая возможность пересмотреть санкции, введенные против России из-за событий на Украине. “Поэтому он призвал членов своей фракции сделать все возможное для того, чтобы Европа сняла эти санкции не позднее конца года”, – написала Magyar Nemzet.

Премьер-министр подчеркнул, что если санкции будут сняты, то цены сразу же снизятся вдвое, а инфляция уменьшится, продолжила газета. Орбан уверен, что без санкций экономика Европы восстановится и избежит угрозы рецессии. По словам премьера, когда в начале лета были введены эти санкции, то бюрократы из Брюсселя обещали, что это ударит по России, а не по жителям Европы. “С тех пор стало ясно, что введенные санкции приносят больше вреда Европе, чем России”, – процитировала Орбана Magyar Nemzet.

Также на Генассамблее ООН венгерский министр Петер Сийярто заявил, что венгерские власти не будут поддерживать новые санкции против России (ссылка), и сообщил, что Венгрия выдала необходимые разрешения на строительство Росатомом атомной станции «Пакш» в Венгрии (ссылка).

Венгры нацелены на продолжение плотного энергетического сотрудничества с Россией. Похоже, в будущем страна может стать не только островом здравого смысла в болоте европейской глупости, но и островом дешёвой энергии, получив тем самым мощные экономические преимущества над соседями.

Однако венграм будет непросто: США постараются их наказать. Пособники США в руководстве Евросоюза уже обещают в скором времени лишить Венгрию европейского финансирования. Также венгерским спецслужбам стоит готовиться к отражению очередной проамериканской цветной революции.

2. В Евросоюзе и США думают, какие бы ещё санкции ввести. Почти всё, что могли, уже ввели, и даже уши назло Путину отморозили. Теперь придётся морозить назло Путину ещё более чувствительные части тела.

В частности, озвучена идея запрета на экспорт бриллиантов из России (ссылка). На нас, однако, это мало повлияет, поскольку мы просто нарастим экспорт в Индию – главного мирового потребителя драгоценностей.

Что касается запрета на импорт российских неогранённых алмазов, то исключение этого пункта каждый раз лоббировали бельгийцы, на протяжении всех шести предыдущих пакетов санкций (ссылка).

Алмазо-гранильная отрасль – одна из важнейших в Бельгии. Собственных месторождений там нет, при этом Россия поставляет на мировой рынок порядка 30% алмазов. Естественно, бельгийцы не хотят лишиться доступа к ключевому для них материалу.

3. Пока на Западе судорожно пытаются решить проблему дефицита энергии и сбить цены на неё, к миру подкрадывается ещё один сырьевой дефицит. Из-за повышенного спроса и многолетнего недоинвестирования добычи ожидается жёсткая нехватка цветных металлов (ссылка):

Медь — ключевой металл для развития зеленой энергетики. Из нее делают не только части электромобилей, металл также нужен для строительства электросетей, а также ветряных и солнечных электростанций. Согласно исследованию S&P Global стремление довести вредные выбросы в атмосферу в рамках политики «чистого нуля» удвоит спрос на металл до 50 миллионов тонн в год к 2035-му. Между тем, рост добычи полезных ископаемых достигнет пика примерно к 2024 году из-за нехватки новых проектов в работе и истощения существующих источников. Согласно исследованию S&P Global, это создает сценарий, при котором мир может столкнуться с историческим дефицитом в размере до 10 миллионов тонн в 2035 году. В следующем десятилетии горнодобывающим компаниям потребуется потратить около 150 миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит. <…>

Еще в апреле эксперты предупреждали, что мировая экономика оказалась на грани дефицита основных промышленных металлов — запасы алюминия, меди, никеля и цинка упали до критически низкого уровня. За последний год их объем уменьшился на 70 процентов. Склады опустели, так как трейдеры и крупные компании произвели большие закупки на фоне постпандемийного спроса, а производство в России и Европе упало. Наихудшая ситуация сложилась с запасами цинка, который используют в качестве защитного покрытия для стали в строительстве, производстве автомобилей и бытовой техники.

В недрах России лежит почти вся таблица Менделеева, так что рост цен на металлы нам на руку. Если дефицит энергии на Западе в долгосрочной перспективе ещё как-то смогут решить (за счёт альтернативных источников, а главное – за счёт падения экономики и уровня жизни), то синтезировать отсутствующие у них незаменимые для современной экономики материалы не получится никак. Можно будет нарастить добычу в развивающихся странах, однако основную часть этой прибавки оттянут на себя Индия, Китай и другие быстрорастущие экономики.