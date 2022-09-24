 

Присобачившую накладной живот “беременную” Орлову разоблачили: Чтоб не сглазить

24.09.2022, 15:04, Разное
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В прошлом году знаменитость вышла замуж за предпринимателя по имени Валерий. О импозантном седовласом мужчине мало что известно – поговаривают, будто он принадлежит к криминальной прослойке. Впрочем, доказательств этому нет.

Вероятно, народу не хватило и доказательств того, что Ольга Орлова действительно сама вынашивает наследника. Несмотря на то что артистка продемонстрировала внушительное пузо, в комментариях на нее посыпались разоблачения. Некоторые уверены, что телеведущая присобачила живот, а по-настоящему ребенка для пары вынашивает суррогатная мать.

“Видно же сбоку границу – животик накладной”, – уверяют комментаторы под постом Ольги Орловой. Народ считает, будь дива действительно в положении, то хранила бы тайну, “чтоб не сглазить”.

Стоит отметить, что свое фи по поводу поздней беременности Ольги Орловой также высказали и хейтеры. “Рожать надо в свое время, а не под сраку лет”, “В 44 года, кошмар”, – написали в комментариях пользователи запрещенной в России соцсети.

Впрочем, экс-солистка “Блестящих” реагирует на домыслы подписчиков с юмором. Артистка называет сомнительных экспертов всевидящим оком и удивляется, почему многие женщины, называющие себя счастливыми женами и мамами, такие злые.


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