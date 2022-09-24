 

“Нужен особый уход”: разродившаяся звезда “Дом-2” молится за недоношенных младенцев

24.09.2022, 15:04, Разное
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Список детей, рожденных участниками телепроекта “Дом-2” пополнился еще двумя малышами. Пару дней назад яркая пара Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура стали родителями: у них появилось двое сыновей.

Омрачает радостное событие то, что младенцы появились на свет сильно раньше срока. Участница телестройки весьма откровенна со своими подписчиками и не скрывает, что ей сделали запланированное кесарево на 34 неделе. Сразу после операции медперсонал забрал младенцев у Ефременковой и поместил их в палату интенсивной терапии.

Молодая мать сходит с ума от переживаний и плачет из-за того, что не может быть рядом с малышами. “Вместе мы все преодолеем”, – молится за недоношенных младенцев только что разродившаяся звезда “Дома-2”. Ей очень обидно, что она не может ни подержать на руках, ни покормить малышей, но она успокаивает себя тем, что все это временно.

“Сейчас им нужен особый уход со стороны врачей, – отмечает Юлия Ефременкова, – Я знаю, что они в надежных руках.”

Самое главное то, что она чувствует поддержку
со стороны отца детей, Мондезира
Свет-Амура. Он, к слову, уже успел понаблюдать за младенцами через окошко палаты. Надеемся, что и Юлия вскоре сможет воссоединиться с отобранными у нее сыновьями.


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