 

Лунный календарь стрижек на октябрь: какой день выбрать для похода к парикмахеру

24.09.2022, 14:47, Разное
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Если вы хотите, чтобы стрижка была удачной, а ваши волосы после нее росли быстрее и выглядели максимально привлекательно, немаловажным фактом является выбор правильного дня для посещения парикмахера. Ознакомьтесь с лунным календарем стрижек на октябрь этого года, чтобы иметь возможность правильно спланировать свое время.

Положение Луны в разных знаках зодиака

Обратите внимание на то, в каком знаке зодиака находится Луна, поскольку от этого зависит скорость роста ваших волос и их состояние. Например, самыми благоприятными днями для посещения станут дни в период прохождения спутника Земли в знаке Льва, Девы, Тельца и Козерога. Неблагоприятными считают дни в знаке Овна, Рыб или Водолея. Все остальные принято считать нейтральными.

Лунные фазы

Если вы планируете отрастить волосы, отправляйтесь к парикмахеру в неделю новолуния или нарастающей Луны. Если хотите притормозить рост (иногда люди сетуют на то, что приходится слишком часто делать коррекцию из-за ускоренного роста волос), посещайте салон после полнолуния и особенно в период убывающей Луны. Совместите знаки зодиака и фазы, и тогда вашим волосам будет гарантирована красота и здоровье. Например, если вы посетите мастера при нарастающей Луне в знаке Льва, ваша грива действительно станет львиной. И наоборот, опасайтесь идти в парикмахерскую при убывающей Луне, находящейся в знаке Рыб, поскольку волосы после это будут расти медленно, не исключено их выпадение. К тому же, сама стрижка покажется вам некрасивой (она будет неудачной, что-то не получится, пряди лягут не так, как планировалось).

Стрижка по дням недели

Не стоит также игнорировать дни недели, которые вы выбираете для похода в салон. Например, понедельник управляется Луной, стрижка поможет снять негативную энергию, избавиться от всего ненужного и настроиться на положительные изменения.

Вторник управляется Марсом, и девиз этого дня звучит, как действие. Стрижка придаст вам решительности, силы и смелости.

Среда находится под покровительством Меркурия, поэтому стрижка в этот день обеспечит вас новой информацией, поможет повстречать старых друзей, познакомиться с новыми, отправиться в путешествие.

Четверг управляется Юпитером, что является очень удачным для проведения всех процедур с волосами. После стрижки ваша шевелюра станет густой и шелковистой, волосы будут расти быстрее. Кроме того, в этот день можно экспериментировать с имиджем и выбирать самые креативные прически. Вы сами можете очистить свое биополе, улучшить свое благосостояние, время до следующего посещения салона будет удачным.

Пятница поможет вам изменить образ в целом, добавив в него женственности, нежности, стильности и привлекательности, поскольку управляется Венерой.

В субботу, которая находится под управлением Сатурна, у вас появится возможность снять часто кармического греха, если таковой имеется. Волосы станут расти быстрее, улучшится их состояние.

Воскресенье управляется Солнцем, однако воскресный ритуал не считается удачным. Стрижка вас не устроит, волосы после нее замедлят свой рост, буду выглядеть не очень привлекательно. Не рекомендуется не только стрижка, но мытье волос (если верите в приметы, постарайтесь этого не делать, поскольку считается, что мытье смывает не только грязь, но и счастье).

Благоприятные и неблагоприятные даты для манипуляций с волосами в октябре 2022 года

Самыми благоприятными дни для стрижки и разных манипуляций с волосами являются такие числа, как 3, 14, 18, 21, 22, 30. Относительно хорошими для посещения салона станут дни 1, 2, 4, 6, 8, 9, 28, 29, 31. Нейтральными днями можно назвать 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27. Не самыми удачными, но в то же время не критическими являются 7, 17 и 24 число. Категорически не рекомендуется отправляться к мастеру 10 и 25 октября. Постарайтесь перенести визит на другое время, чтобы не рисковать красотой до следующего посещения.


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