Пикси-боб для женщин старше 50: 10 идей модной стрижки, которые омолодят образ

Сегодня появилось множество трендовых причесок, которые можно отнести к категории омолаживающих. Обилие моделей стрижек поможет удовлетворить вкус даже самой предвзятой в выборе модницы. Вот несколько идей, которые однозначно помогут выглядеть моложе представительницам прекрасного пола возраста за 50.

Градуированное бикси с боковой челкой

Отличный выбор для обладательниц густых волос. Вы сможете упорядочить пряди, уложив каждую из них на свое место. Асимметричная челка поможет подкорректировать форму лица, закроет морщинки на лбу и отвлечет внимание от второго подбородка.

Длинный бикси

Это сочетание стрижек боб и пикси, которое идеально подойдет для обладательниц тонких волос. Также прическа понравится тем, кто не готов носить густую челку и предпочитает лишь небольшой намек на этот элемент прически.

Длинный пикси-боб на тонких волосах

Эта стрижка поможет вам визуально добавить объема, она смотрится очень стильно, волосы выглядят ухоженными. Стрижка универсальная и практична, поскольку подходит для любых случаев (повседневной носки и торжественного выхода), а также укладывается практически за несколько минут.

Многослойный пикси-боб

Очень стильная и элегантная прическа, которая всегда выглядит очень нарядно. Если вы являетесь счастливой обладательницей вьющихся волос или не видите ничего сложного в том, чтобы уделить несколько минут укладке, это выбор станет для вас одним из лучших.

Перевернутый пикси-боб с боковой челкой

Отличный вариант для женщин, которые не готовы к чрезмерно короткой прическе, но и не хотят носить длинные волосы. Стрижка выглядит очень стильно, она визуально увеличивает объем волос, имеет очень привлекательную форму и является однозначно омолаживающей.

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Короткая стрижка для женщин в очках

Если вы носите очки, избегайте горизонтального объема, лучше немного удлините волосы сзади, чтобы сбалансировать форму лица. Короткая стрижка неприхотлива в уходе, всегда выглядит так. Словно только что была сделана укладка. Она молодит и подчеркивает красоту черт лица (особенно, если правильно выбрана оправа для очков).

Пикси с текстурированной челкой

Рваная челка в тренде, и короткая прическа с такой челкой будет выглядеть максимально привлекательно. Выберите эту модель, она сделает ваш образ оригинальным и даже несколько экстравагантным.

Писки-боб с объемом на макушке

Если вы хотите визуально увеличить объем, а также сделать выше рост, выберите эту модель. Этот выбор однозначно будет одним из самых удачных, поскольку прическа выглядит просто великолепно.

Пикси с ровным срезом

Выберите нужную длину и отдайте предпочтение прическе пикси с ровным срезом. Она смотрится стильно, модно и привлекательно.

Короткий боб для тонких волос

Невзирая на то, что речь идет о коротком бобе, объем волос визуально увеличится. Это произойдет, благодаря оригинальной технике стрижки. Выберите место пробора, и прическа станет суперпривлекательной.