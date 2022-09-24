Пэрис Хилтон, сестры Хадид, Ирина Шейк и другие на суперзвездном показе Versace в Милане

Год из года Донателла Версаче устраивает шоу, в которых принимают участие самые яркие девушки – главные героини свежей новостной повестки. И в этот раз ее гости оказались не разочарованными. Минувшим вечером в Милане новую коллекцию Versace сезона весна-лето 2023 представили Пэрис Хилтон, Джиджи и Белла Хадид, Эмили Ратажковски и Ирина Шейк. Каждая из них открыла новую главу в своей личной жизни, так что обсудить можно было не только образы.

Пэрис Хилтон

41-летняя Пэрис Хилтон в этом году отмечает первую годовщину со дня свадьбы с Картером Реумом, а потому на подиуме блондинка появилась в образе невесты. Блестящее мини-платье любимого Пэрис розового цвета – прямая отсылка к одному из тех нарядов, в которых она отмечала бракосочетание на вечеринке с друзьями. Свадебную тему на шоу поддержал и образ Беллы Хадид. Пока не известно, насколько далеко зайдут ее отношения с , широко известным в звездой тусовке арт-директор Марком Калманом, но последние снимки, недавно сделанные папарацци во время их отдыха на пляже, говорят о том, что между влюбленными идиллия.

Белла Хадид

К слову, сестра Беллы Джиджи Хадид, которая вышла в шоу в драматическом черном платье с капюшоном, тоже не одинока. На днях инсайдеры подтвердили ее роман с Леонардо Дикаприо, а Зейн Малик – бывший возлюбленный и отец ребенка модели – отписался от нее в соцсетях. А вот экс-девушка Дикаприо Камилла Морроне следила за Джиджи в этот вечер из зрительного зала.

Джиджи Хадид

Готические нотки сезона весна-лето 202 от Versace продемонстрировали и Ирина Шейк и Эмили Ратажковски. За черным комбо из кожаной юбки и жакета Эмили скрывала переживания по поводу развода и едких комментариев под провокационными снимками ее с сыном. Ирина же блистала на подиуме в платье с экстремальным декольте. В начале сентября она и 47-летний Брэдли Купер подогрели слухи о возможном примирении, появившись вместе на улицах Нью-Йорка. Они без стеснения обнимались у всех на виду и вместе с 5-летней дочерью Леей выглядели настоящей семьей. Естественно, такие кадры не могли не попасть в объектив папарацци — снимки вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Эмили Ратажковски Ирина Шейк