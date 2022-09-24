«Пусть извинится или уходит в отставку» — Сальвини возмутили слова фон дер Ляйен об инструментах влияния на итальянских правых

Консервативный политик Маттео Сальвини потребовал «извинений или отставки» Урсулы фон дер Ляйен и обвинил её в попытке вмешательства в итальянские выборы после комментариев об «инструментах» влияния на крайне правых в случае их победы, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, в ответ на вопрос о предстоящих выборах в Италии фон дер Ляйен намекнула, что Еврокомиссия примет меры, если дела в Италии пойдут в том же направлении, что и в Венгрии и Польше.



AP

Лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини потребовал «извинений или отставки» Урсулы фон дер Ляйен, упомянувшей об имеющихся в распоряжении Брюсселя «инструментах» для наказания за возможные нарушения демократических принципов ЕС в случае победы ультраконсерваторов на парламентских выборах в Италии, пишет Le Figaro.

Как передаёт издание, в ответ на вопрос о скорых выборах в Италии, фаворитом которых, по опросам, является коалиция правых и крайне правых кандидатов, фон дер Ляйен заявила: «Если дела пойдут в трудном направлении (то есть в направлении Венгрии и Польши), то у нас есть инструменты». При этом глава Еврокомиссии подчеркнула: «Независимо от того, какое правительство будет избрано демократическим путём, мы будем работать вместе».

Слова фон дер Ляйен возмутили консервативного политика Маттео Сальвини, чья партия входит в коалицию, объявленную фаворитом на предстоящих выборах. «Что это, угроза? Позорное высокомерие. Уважайте свободный, демократический и суверенный выбор итальянского народа! Кто всем угодлив, никому не пригодлив», — написал он в своём аккаунте в социальных сетях. «Либо она приносит свои извинения, либо уходит в отставку», — добавил Сальвини в интервью итальянским СМИ. Похожим образом на слова главы Еврокомиссии отреагировал вице-президент партии Сильвио Берлускони Forza Italia Антонио Таяни, назвав их «вмешательством» в предвыборную кампанию.

Тем временем пресс-секретарь Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер напомнил, что комиссия работает «с любым правительством, которое появляется в результате выборов и готово работать с Европейской комиссией». «Совершенно ясно, что председатель не вмешивалась в итальянские выборы. Когда она упомянула инструменты, она имела в виду конкретные процедуры, проводимые в других странах Европейского союза», — заявил Мамер.

Как напоминает газета, Европейская комиссия вступила в конфронтацию с Венгрией и Польшей, обвинив эти страны в нарушениях верховенства права. В частности, Брюссель отказывается выделять им средства до тех пор, пока они не проведут требуемые реформы.