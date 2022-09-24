Поседевший Кеосаян горько разрыдался над гробом любимого человека: Пацана нет

Четыре дня прошли со дня смерти Сергея Пускепалиса. Он насмерть разбился в страшной аварии, произошедшей под Ярославлем.

Машина, в которой его везли, не вписалась в поворот и зацепила встречку. Удар был такой силы, что и водитель и пассажир умерли на месте.

Прощание с артистом состоялось в Ярославле, куда приехал друг погибшего Тигран Кеосаян. Поседевший Кеосаян вернулся оттуда полностью опустошенным. Он горько разрыдался над гробом любимого человека, понимая, сколько всего они уже никогда не смогут сделать вместе.

“Недоснимали, недошутили”, – сокрушается Кеосаян из-за внезапной утраты, отмечая, что Пускепалис был ему не просто как друг, а как родственник. “Мы все время шутили. Он пацан. Я приехал в Ярославль, а пацана нет”, – утирает слезу безутешный телеведущий.

Нелепая случайность перечеркнула две жизни и разбила множество сердец.

Погибший актер хотел заняться благотворительностью и вез автомобиль,

чтобы подарить его людям, нуждающимся в средстве передвижения. Злой рок,

однако, внес свои коррективы…

“У него получалось дарить любовь, быть потрясающим, – сквозь слезы отмечает Тигран Эдмондович. –

Сережу будут помнить очень-очень долго.”