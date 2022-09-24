 

Поседевший Кеосаян горько разрыдался над гробом любимого человека: Пацана нет

24.09.2022, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Четыре дня прошли со дня смерти Сергея Пускепалиса. Он насмерть разбился в страшной аварии, произошедшей под Ярославлем.
Машина, в которой его везли, не вписалась в поворот и зацепила встречку. Удар был такой силы, что и водитель и пассажир умерли на месте.

Прощание с артистом состоялось в Ярославле, куда приехал друг погибшего Тигран Кеосаян. Поседевший Кеосаян вернулся оттуда полностью опустошенным. Он горько разрыдался над гробом любимого человека, понимая, сколько всего они уже никогда не смогут сделать вместе.

“Недоснимали, недошутили”, – сокрушается Кеосаян из-за внезапной утраты, отмечая, что Пускепалис был ему не просто как друг, а как родственник. “Мы все время шутили. Он пацан. Я приехал в Ярославль, а пацана нет”, – утирает слезу безутешный телеведущий.

Нелепая случайность перечеркнула две жизни и разбила множество сердец.
Погибший актер хотел заняться благотворительностью и вез автомобиль,
чтобы подарить его людям, нуждающимся в средстве передвижения. Злой рок,
однако, внес свои коррективы…

“У него получалось дарить любовь, быть потрясающим, – сквозь слезы отмечает Тигран Эдмондович. –
Сережу будут помнить очень-очень долго.”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.22 / Мнение: Добрый питбуль

30.04.21 / Россияне нарочно поджигают свои дома, чтобы приехали пожарные с чешским пивом

16.11.20 / Райан Рейнольдс рассказал о секрете счастливого брака с Блейк Лайвли и об их дочерях

17.02.22 / Мнение: Отвлекали внимание от ключевых дат

03.02.22 / Мнение: В Израиле шутят

30.05.21 / Для взрослых и детей. Какие лекарства взять с собой в отпуск, чтобы отдых не был испорчен

19.03.22 / Ученые выяснили, что собаки могут испытывать беспокойство по тем же причинам, что и люди

06.09.20 / Кричащий и движущийся камень в белорусском лесу

19.06.22 / Россиян обяжут не менее 20 дней в году заниматься волонтёрством

29.08.22 / Мнение: Вопросы про минус и плюс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика