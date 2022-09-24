 

Приехал проститься с Героем России: Евгений Пригожин был на похоронах Алексея Нагина

24.09.2022, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Среди прочих собравшихся был замечен петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который предположительно специально прибыл в Волгоград, чтобы проститься с павшим героем, которого знал лично. Они вместе работали над фильмом “Лучшие в аду”.

Ранее в комментарии для СМИ Пригожин чрезвычайно высоко оценил заслуги Алексея Нагина.

“Алексей Нагин – выдающийся командир, тактик и стратег, который не стеснялся с автоматом в руках сходить в бой, чтобы, как и прежде, побыть на месте командира штурмовых групп. Если бы каждый командир, каждый руководитель периодически залезал в окоп, брал в руки автомат или просто почаще общался с народом, то Россия была бы по-настоящему великой”, – заявил Пригожин изданию V1.

В ходе траурных церемоний Пригожин пообщался с родителями погибшего героя Галиной и Юрием:

“Он был слишком отважным”, – посетовал бизнесмен в разговоре с ними.

Алексей Нагин погиб в Донбассе в ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации на Украине. По данным СМИ, кроме золотой звезды Героя России он был удостоен особой награды – платиновой звезды Героя “ЧВК Вагнера”. Ранее о награждении подобным знаком отличия не сообщалось.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10.20 / Запланированные к принятию в России законопроекты испытают на белорусах

30.07.22 / Прыгает и орёт – Личное мнение

26.03.21 / В Дагестане разрешат петушиные бои

28.07.22 / Найден простой способ определить риск развития болезни Альцгеймера

12.09.20 / Звезда “Сплетницы” Лейтон Мистер и Адам Броди стали родителями во второй раз

23.03.22 / Как подготовить кожу и волосы к теплому сезону: делаем домашнее средство из кофе и не только

09.06.21 / Силовики пресекли работу крупного овощного рынка, на котором незаконно продавался укроп

01.08.22 / Мнение: Косово

01.06.21 / Чтобы урожай радовал. Чем подкормить огурцы, чтобы не было жёлтых пятен

17.06.22 / Двенадцать модных лайфхаков из Интернета, которые действительно работают: стильные топы без разрезов, моментальная коррекция размера джинсов и не только

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика