 

Алла Пугачева станет наставником шоу «Голос»

24.09.2022, 13:33, Разное
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Алла Пугачёва станет одним из наставников в одиннадцатом сезоне вокального шоу «Голос» на «Первом канале», сообщил продюсер проекта Юрий Аксюта.

По его словам, решение об этом было принято лично генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом.

– Константин Львович является большим поклонником творчества Аллы Борисовны. Она – всегда желаемый гость на ведущем телеканале страны, невзирая на свою политическую позицию, а искусство, как известно, вне политики. Её хиты поют десятилетиями, кроме того, Пугачёва – опытный наставник, – отметил Аксюта.

Продюсер также сообщил и о других изменениях в очередном сезоне «Голоса». В частности, у проекта будет новый ведущий, а состав жюри конкурса обсуждается.

– На роль ведущего мы рассматриваем Ваню Урганта – он патриот и пользуется уважением Константина Львовича. Имена наставников обсуждаются, но преимущество отдаём опытным людям – Андрею Макаревичу, Юрию Шевчуку, Максиму Покровскому. Надеемся, они смогут найти время для наставничества или участвовать в проекте дистанционно, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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