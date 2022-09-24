Эмили Ратажковски раскритиковали за новые снимки с сыном – за модель вступилась Ирина Шейк

Переживания по поводу измены мужа и последовавшего за этим развода, не мешают Эмили Ратажковски наслаждаться жизнью, материнством и собственным телом. Последние два пункта 31-летняя модель объединила объединила в серии снимков, которыми и поделилась в своем микроблоге с трогательной подписью “любовь всей моей жизни”.

На фото Ратажковски изображена в собственной ванной в уже привычном образе – кроме сережек с крупным бриллиантом на ней ничего нет. Рядом в воде нежится ее полуторагодовалый сын Себастьян. Малыш обнимает и целует маму – и это не может не умилять. Естественно, пост тут же набрал сотни лайков. А в комментариях подписчики стали рассуждать, насколько уместен такой контент в соцсетях.

Я бы не стал постить фото голого ребенка. Ей достаточно разметить себя, взрослую и потрясающую, чтобы получить много лайков, – написала одно из подписчиц.

Это нормально, что ребенок в ванной голый. Но то, что она голая рядом с ним и выкладывает это в сеть – это очень странно, – удивилась другая.

Как ей удается сексуализировать купание со своим ребенком? И почему мы должны то видеть? – недоумевали в соцсетях.

Красивые семейные фотографии, очень милые, но некоторые вещи на мой взгляд, следует держать в секрете. Особенно когда дело касается несовершеннолетних, – советовали Эмили фолловеры.

Были среди комментаторов и те, кто выступил с особо резкой критикой.

Не все для интернета. Мы понимаем, что вы должны быть голой, чтобы привлечь внимание, потому что ваша внешность ниже средней, но хотя бы уважайте вашего сына.

Эмили уже привыкла не реагировать на подобные колкости. А вот Ирина Шейк, отметившая пост Ратажковски девятью розовыми сердечками, мимо подобного комментария пройти не смогла.

Почему бы тебе не пойти к черту со свой скромной серой личностью! – написала она.

К слову, это уже не первый раз, когда Эмили подвергается критике из-за снимков сына. Летом этого года вокруг 31-летней модели разразился настоящий скандал, когда она публиковала в своем блоге снимок с “татуировками”, посвященными ее годовалому сыну Сильвестру. В кадре на разных частях тела изображено слово Sly – домашнее прозвище малыша. Подписчики тогда решили, что тату принадлежат самой Эмили, ее теперь уже бывшему супругу Себастьяну Бир-Маккларду, и, предположительно, их первенцу.

Напомним, официально о расставании Эмили Ратажковски и ее супруга-кинопродюсера Себастьяна Бир-Маккларда стало известно в конце июля. Впрочем, слухи о разладе в паре появились еще в середине месяца, когда папарацци заметили Эмили без обручального кольца. Тогда журналисты утверждали, что модель бросила мужа из-за его неверности, и она сама позже косвенно подтвердила эту информацию. После расставания в середине августа Эмили прервала молчание в социальных сетях и опубликовала редкое фото годовалого сына Сильвестра. А в сентябре подала документы на развод в Верховный суд Манхеттена.

Разойтись быстро и с миром у бывших супругов вряд ли получится. Как стало известно Page Six, Бир-Маклард уже оспорил иск Ратажковски. Это значит, что пару скорее всего ждут долгие судебные разбирательства. О чем не смогли договориться экс-влюбленные, не известно, но не исключено, что главным спорным моментом мог стать вопрос об опеке над их годовалым сыном Сильвестром Апполо.