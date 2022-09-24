Newsweek – в ряде американских штатов цены на бензин снова поползли вверх

В паре десятков американских штатов последнюю неделю стоимость бензина вновь начала расти, пишет Newsweek. В результате в США впервые за 99 дней средняя цена галлона топлива по стране незначительно повысилась, прервав тем самым нисходящую тенденцию, наблюдавшуюся с середины июня, когда были зафиксированы пиковые значения цен на автозаправках.



AP

В нескольких американских штатах цены на бензин вновь начали расти, пишет Newsweek.

По мере приближения промежуточных выборов в США администрация Байдена стремится к снижению инфляции — особенно цен на бензин, одного из ключевых экономических факторов, влияющих на настроения избирателей.

После того как в июне цены на бензин в национальном масштабе выросли до более чем $5 за галлон, стоимость топлива начала затем неуклонно падать, опустившись за 99 дней примерно до $3,7. Однако в среду эта тенденция прервалась, когда средние цены выросли с $3,678 за галлон до $3,68, указывает издание со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Хотя увеличение на один цент едва ли можно заметить, однако тут речь идёт о среднем показателе по стране, за которым кроются региональные различия. На самом деле в нескольких штатах цены на бензин росли не только в среду, но и всю последнюю неделю. Издание Newsweek перечисляет порядка 20 штатов, в которых наблюдались подобные изменения, среди них — Калифорния, Колорадо, Мичиган, Нью-Мексико.

Эндрю Гросс, представитель AAA, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Все тренды в какой-то момент заканчиваются».

Он отметил, что средняя по стране цена за галлон бензина упала на $1,34 с момента своего пика в середине июня, однако есть серьёзные факторы, влияющие на мировые цены на нефть, такие как украинский конфликт, COVID, экономический спад и сезон ураганов.

«Вся эта неопределённость может привести к росту цен на нефть, что, вероятно, приведёт к некоторому повышению цен на бензоколонках», — добавил Гросс.

Цены на нефть и дальше будут влиять на стоимость бензина на автозаправках, однако есть несколько факторов, которые в последнее время оказывали на эту стоимость разнонаправленное влияние. Так, цена нефти, например, упала на новостях о повышении базовой ставки ФРС на 0,75% и выросла из-за опасений по поводу российской эскалации на Украине в связи с мобилизацией. Кроме того, к снижению цен приводят укрепление доллара и падение спроса на автозаправках.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), спрос на бензин за последние четыре недели упал до 8,5 миллионов баррелей в сутки, то есть до самого низкого с февраля уровня.

Всё это, как поясняет Newsweek, затрудняет прогнозирование цен на бензин на следующие несколько месяцев — ключевой период, предшествующий промежуточным выборам, в течение которого, как надеются демократы, стоимость горючего продолжит падать или, по крайней мере, останется в среднем ниже $4 за галлон.