Le Figaro – «отказалась от АЭС ради ненадёжных ветряков» — эксперт объяснил, как Франция загнала себя в энергетический кризис

За последние десять лет французские руководители успешно реализовали проект по замене надёжной и дешёвой атомной энергии зависимыми от погоды ветряными и солнечными электростанциями, сетует на страницах Le Figaro инженер-энергетик Кристиан Семпере. По его словам, французские лидеры попали под чары немецкой зелёной идеологии, в результате чего обе страны вынуждены расконсервировать угольные ТЭЦ, чтобы пережить зиму. При этом абсолютно безопасные атомные реакторы по всей Франции продолжают закрываться, отмечает специалист.



AP

В последнее десятилетие руководители Франции успешно продвинули идею о том, что возобновляемые источники энергии могли бы полностью заменить атомную энергетику без риска перебоев в поставках электроэнергии, хотя атомные электростанции в течение 43 лет обеспечивали Францию электричеством по едва ли не самой низкой цене в Европе, пишет на страницах Le Figaro инженер и специалист по атомной энергетике Кристиан Семпере. Эта идея, по мнению эксперта, основана на незнании энергетической сферы и верованиях, подчерпнутых из немецкой «зелёной идеологии».

Как напоминает автор, последнее отключение электроэнергии во Франции произошло 19 декабря 1978 года, то есть через 353 дня после ввода в эксплуатацию первой атомной электростанции в Фессенхайме. В течение 43 лет Франция жила без нормирования и отключений электроэнергии, «в том, что Эммануэль Макрон называет «изобилием», — подчёркивает автор статьи.

Тем не менее, «копируя немецкую зелёную идеологию», французское государство построило парк ветряных электростанций, совершенно не гарантирующих постоянную подачу энергии, мощностью 33 ГВт, потратив на это €121 миллиардов из государственного бюджета. При этом в 2020 году правительство закрыло два реактора в Фессенхайме, находившихся в идеальном рабочем состоянии — безопасных, с низким содержанием углерода и экономически эффективных, отмечает специалист. Но это ещё не все, предупреждает Семпере.

В 2019 году власти также разработали закон, предусматривающий закрытие ещё 12 реакторов в том же состоянии, что и реакторы в Фессенхайме, и даже ещё более безопасных. По иронии судьбы, государство построило и запустило газовую электростанцию в Бретани в разгар газового кризиса в марте 2022 года и планирует вновь открыть угольную электростанцию в Мозеле в конце 2022 года.

«Сегодня мы видим результат этой энергетической политики, навязанной Германией через Европейскую комиссию», — констатирует автор статьи. Как напоминает эксперт, после отказа от атомной энергетики Германия стала полностью зависимой от российского газа. А чтобы избежать нормирования электроэнергии, ФРГ вынуждена возобновить работу своих угольных электростанций с высоким уровнем выбросов CO2, даже после того, как построила парк возобновляемых источников солнечной и ветровой энергии мощностью 127 ГВ.

По убеждению специалиста, сильная зависимость ветряных и солнечных электростанций от погодных условий не позволяет рассчитывать на них как на источники непрерывно поступающей энергии, а летняя засуха будет препятствовать работе гидроэлектростанций. Несмотря на это, новые требования к безопасности вынуждают операторов закрывать всё больше атомных реакторов. В результате, чтобы пережить зиму, Германия и Франция готовятся к повторному открытию угольных ТЭЦ — самого неэкологичного источника энергии.

Государство уже требует экономии электроэнергии, но будет ли её достаточно, задаётся вопросом автор. Этим летом управляющие компании разработали планы очередных отключений энергии на зиму. «Вот как за два президентских срока и четыре месяца мы переходим от гарантии обслуживания населения к управлению дефицитом электроэнергии», — делает вывод автор.