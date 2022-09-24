Участковый врач рассказал гражданам России о раздражающих факторах в его работе

Участковый врач одной из больниц РФ пояснил гражданам страны о наиболее раздражающих факторах в его работе. Это оказался так называемый «человеческий фактор», порой очень сильно мешающий выполнять профессиональные обязанности по оказанию помощи и спасению жизней.

В российском обществе, соцсетях и пабликах можно найти мнение о якобы присущем участковым врачам цинизме. Такая ситуация складывается, уверены профессиональные медики, из-за того, что каждый специалист за сутки не только принимает порядка шестидесяти пациентов, но и посещает их на дому после окончания работы в поликлинике. Все это очень тяжело, ведь месячный план такого специалиста составляет 500 больных. Если же к врачу на прием приходит больше пациентов, его работа сверх нормы не оплачивается.

При этом некоторые люди, приходя к врачу, ведут себя некорректно, преувеличивая опасность своего состояния. В ряде случаев доктора вызывают без действительной надобности для этого. Кроме того, некоторые посетители поликлиник могут повышать голос на медиков, особенно если врач вынужден уделять другим больным больше времени, чем им. Особенно раздражает специалистов, если приходится за сутки прибывать на вызов около 20 раз, и каждый раз оказывается, что пациент мог обойтись и без помощи доктора, всего лишь приняв доступные и имеющиеся у него дома препараты.

Участковые врачи просят клиентов войти в их положение, ведь настолько интенсивный труд изнуряет их, как и любого другого человека. А негативное отношение пациентов еще и оскорбляет, обесценивает все приложенные доктором силы. Ведь кроме полутысячи больных, принятых в клинике в месяц, вместе с вызовами на дом клиентская база за этот период доходит до 1000 человек. Все это опасно профессиональным выгоранием на работе, когда сам врач может заболеть от перенапряжения. Участковые врачи просят приходить на прием каждого пациента, который в состоянии это сделать, не вызывая скорую помощь домой.