 

“Так и будешь неудачницей”: изворотливую лицемерку Бузову спустили с небес на землю

24.09.2022, 12:15, Разное
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Медийность – палка о двух концах. На одном – популярность, любовь поклонников и значительные заработки, но на другом – дотошность хейтеров, которые с лупой и пинцетом собирают все твои неудачи в одну кучку.

Вышла замуж за Дмитрия Тарасова? Через четыре года он убежал к молоденькой Анастасии Костенко. Стала героиней шоу “Замуж за Бузову”? Один из женихов предпочел деньги, а второй – влюбил в себя, чтобы продвинуть бизнес. Встретила Даву? Через год вся страна узнала от Ольги, что Манукян изменял ей и регулярно поднимал руку.

На днях Ольга Бузова объяснила причины неудач в личной жизни. Певица считает, что проблема не в ней, а в попадавшихся ей мужчинах. “Часто отдавала себя не тем”, – вздохнула Бузова, отмечая, что ее чистые и светлые намерения остались не востребованы.

Эти откровения не могли остаться незамеченными. Пользователи интернета спустили с небес на землю Бузову, которая надела на себя белое пальто. Проблемы в личной жизни – заслуга самого этого человека, считает общественность.

“Ты так и будешь неудачницей в любви”, – отметила блогер Лена Миро.

Изворотливую лицемерку
попросили не “виноватить” всех и не выставлять себя “белой и пушистой”. Только так получится преодолеть порочный круг выбора “не тех” и, наконец, порадовать поклонников новостями о новых отношениях.


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