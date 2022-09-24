Скорпионы в сердцах наговорят много лишнего: главные ошибки женщин в отношениях по знаку зодиака

Как бы вы ни были влюблены, вы никогда не станете идеальным партнером. Причина проста, в реальности этим активом не обладает ни один человек. Мы все спотыкаемся несколько раз в жизни и умудряемся стать сильнее, чем когда-либо. Давайте посмотрим, какие ошибки совершают в жизни женщины в зависимости от их знака зодиака.

Овен

Вы являетесь источником энергии для своего партнера. Кроме того, ваших сил хватает на то, чтобы самостоятельно разрешить любые свои проблемы. Однако нередко именно ваша сила становится главной проблемой в отношениях с мужчинами. Запомните: относиться к своему партнеру как к подчиненному нельзя! В противном случае вы просто его потеряете.

Телец

Женщины этого знака упрямы и категоричны. В отношениях им нужны мир и гармония, любые конфликты напрягают и раздражают барышень-Тельцов. Неудивительно, что вы вымещаете свои негативные эмоции на партнере. Если такое будет происходить слишком часто, вы рискуете разрушить свои отношения.

Близнецы

Излишняя эмоциональность – вот главная беда представительниц этого знака зодиакального круга. А еще проблемой становится нестабильность! Когда вы чувствуете, что отношения со второй половинкой становятся стабильными, вы начинаете думать о том, что, возможно, вы выбрали не того человека. Не убегайте от партнера, не разрушайте отношения только потому, что вам кажется, будто где-то есть кто-то лучше!

Рак

Когда женщина-Рак открывает свою душу мужчине, ему нужно знать, что он полностью покорил ее. Но при этом следует сохранять осторожность и бдительность, ведь все может перемениться в любую минуту. Девушки-Раки, вы должны помнить, что иногда не стоит делиться с партнером всем, что происходит в вашем сердце! Устанавливайте границы, но при этом сохраняйте искренность.

Лев

Когда вы влюблены, вы становитесь невероятно страстной. Если ваша жизнь прекрасна, вы находитесь в мире с собой, испытываете внутреннюю гармонию! Но когда происходят негативные события, вы резко меняетесь! В конечном счете вы можете начать обвинять своего возлюбленного в ваших неудачах. Не думайте, что партнер будет всегда терпеть такое отношение к себе!

Дева

Вы известны своим веселым характером и тем, что всегда приходите на помощь своим друзьям, когда они нуждаются в вашем совете, касающемся их романтических отношений. Но, когда дело доходит до вас, вам крайне непросто разобраться в происходящем. Звезды дают подсказку: вы слишком много внимания уделяете мелким привычкам вашего партнера. Запретите себе раздражаться по пустякам и расслабьтесь!

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Весы

Женщины этого знака зодиака – обладательницы самой фальшивой улыбки во Вселенной. Но дело вовсе не в том, что вы не умеете быть искренней. Просто вы считаете, что если не будете открываться людям, то вас не смогут ранить. Однако, когда вы начинаете лгать своему партнеру, это легко заметить. Такое поведение неизбежно приведет к разрыву отношений.

Скорпион

Вы склонны к крайностям, и это проявляется в каждом решении, которое вы принимаете. Говорим ли мы о путешествиях, книгах для чтения или отношениях, которые необходимо построить, все они требуют принятия сложных решений. Когда вы ссоритесь, вы можете сказать то, о чем потом обязательно пожалеете. Звезды советуют во время конфликтов делать глубокий вдох и направлять свою энергию на позитивные дела.

Стрелец

Главное в вашей жизни – веселье и легкость. Ввязываться во что-то, что кажется слишком серьезным, вы просто не хотите. Как только в ваших отношениях с партнером возникает напряженность, вы просто отказываетесь обсуждать эту тему. Хотя обсудить эту тему с друзьями вы можете без напряжения. Вы не сможете всю жизнь убегать от сложных тем, а значит, пора посмотреть своим страхам в лицо – и решиться на непростой разговор!

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Козерог

Вы не прилагаете много усилий для построения отношений, но чувствуете себя непобедимой. Это продолжается до тех пор, пока пессимистичная часть вашего мозга не начнет выходить из-под контроля. Вот тогда вы начинаете жаловаться на все недостатки своей жизни – и особенно на своего партнера. Вы делаете это не со зла, но это у вас в крови. На самом деле, вы становитесь гораздо счастливее в длительных отношениях.

Водолей

Женщины, рожденные под этим знаком зодиака, должны знать, что они не всегда правы. Если чаще всего это было именно так, это вовсе не значит, что так будет происходить и дальше. Ваша самая большая ошибка в жизни заключается в том, что вы, находясь в отношениях, начинаете конкурировать со своим спутником жизни. Любые сражения заканчиваются спорами, и разрыв неизбежен.

Рыбы

Когда дело доходит до отношений, вы хотите быть сказочной принцессой. Это может отпугнуть некоторых потенциальных партнеров. Большую часть времени вы будете жертвовать важными вещами ради благополучия тех, кто находится рядом с вами. У всех нас есть свои недостатки, но когда вы начинаете отказываться от своих предпочтений в пользу другого человека – даже самого близкого, пора бить тревогу.