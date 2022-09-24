 

Сильвестр Сталлоне воссоединился с женой спустя месяц после того, как она подала на развод

24.09.2022, 11:40, Разное
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Развод отменяется: Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин снова вместе. Об этом актер косвенно намекнул несколько дней назад, опубликовав в личном блоге несколько семейных фотографий, на которых  позирует вместе с женой. “Чудесно”, – гласила подпись под ними. Пояснения о том, что имел под этим в виду 76-летний “Рокки”, сегодня дали представители звезды.  В комментарии изданию Page Six они рассказали, что Сталлоне и Флавин разобрались с претензиями друг к другу и решили не ставить точку на том, что их связывало все эти 25 лет супружеской жизни.

Они решили снова встретиться дома, где поговорили и смогли уладить свои разногласия. И сейчас у них все хорошо, они очень счастливы, – заявили инсайдеры.

Напомним, что о разводе Сталлоне и Дженнифер Флавин после более 25 лет брака стало известно в конце августа. Супруга обвинила актера в финансовых махинациях, но Сталлоне успел лично опровергнуть факт преднамеренной растраты семейного имущества. Чуть позже за актера также заступился и родной брат, 72-летний Фрэнк Сталлоне. 

Напомним, что Сталлоне и Флавин познакомились в 1988 году в ресторане в Беверли-Хиллз, Калифорния, и поженились девятью годами позже, в 1997-м. Однажды супруги уже расходились, причем, еще до свадьбы. В 1994 году Флавин узнала о романе Сталлоне с супермоделью Дженис Дикинсон. Впрочем, через год они вновь были вместе.    


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