 

Патриарх Кирилл передал Папе Римскому инструкцию по освещению ядерных бомб

24.09.2022, 11:33, Разное
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На прошедшем в Ватикане совете по усилению влияния церкви в мире встретились Папа Римский Франциск и патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл.

В качестве жеста доброй воли глава мирового православия получил копию Казанской иконы Богородицы. Патриарх в ответ передал Папе отработанную годами инструкцию по освящению ядерных боеголовок.

Война в Украине– Что такое ракеты? Зло! Абсолютное зло, созданное дьяволом. Вместо просвещения и созидания они создают лишь адское пламя, горе и боль, но с нашей помощью они будут нести огонь просвещения и прощения грехов. По инструкции, переданной мне моим дорогим русским братом Кириллом, мы вместе создадим целый арсенал святых ядерных бомб, – прокомментировал этот подарок Папа.

Источники газеты «Коммерсантъ» в РПЦ сообщили, что не все священнослужители и прихожане довольны таким обменом.

– Это наши отечественные разработки, почему они оказались в руках этих отступников? – вопрошают священники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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