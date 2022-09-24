 

Сервис 2ГИС удалили из AppStore

24.09.2022, 11:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Картографический сервис 2ГИС был удален из магазина приложений AppStore, но ранее установленные приложения продолжат работать, сообщили в компании.

«2ГИС удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать – данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Основным владельцем сервиса является «Сбербанк», которому принадлежит 72% компании.

Ранее сообщалось, что компания VK подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарного знака российского магазина приложений, который будет называться RuStore.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02.21 / Пропавшую петербургскую школьницу нашли в квартире подозреваемого в педофилии

14.01.21 / Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку

17.01.21 / Политолог назвал Навального «внутренним террористом»

07.11.20 / “Значимая веха”. Украина начала реэкспорт газа

01.07.21 / Патрульного, который препятствовал работе журналиста Кутепова, будут судить

22.02.21 / В ЕР призвали фракции ГД выступить за ужесточение наказания за оскорбление ветеранов

03.03.21 / Премьер Словакии: Критикующих закупку «Спутник V» политиков устраивает смерть ста человек в день

24.04.21 / Собчак и Кашин поддержали Лобкова в разоблачении телеканала «Дождь»

07.03.21 / Показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине превышен в восьми регионах – Минздрав

21.08.20 / Киев готовит предложения по развитию белорусско-украинских отношений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonli[email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика