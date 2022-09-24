Сервис 2ГИС удалили из AppStore
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Картографический сервис 2ГИС был удален из магазина приложений AppStore, но ранее установленные приложения продолжат работать, сообщили в компании.
«2ГИС удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать – данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Основным владельцем сервиса является «Сбербанк», которому принадлежит 72% компании.
Ранее сообщалось, что компания VK подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарного знака российского магазина приложений, который будет называться RuStore.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет