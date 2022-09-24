В России за сутки госпитализировали 3,5 тыс. человек
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за сутки госпитализировали 3 528 человек, что на 9,9% меньше по сравнению с 23 сентября.
Из больниц выписали в связи с выздоровлением 58 412 человек, это на 1,4% больше по сравнению с 23 сентября. Было выявлено 51 269 новых случаев COVID-19, а скончались 111 человек, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Ранее сообщалось, что в РФ за минувшие сутки госпитализированы 3915 человек, что на 5,3% больше по сравнению с 22 сентября.
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