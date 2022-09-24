Тревожные новости: переломанного 72-летнего Боярского увезли в больницу

Коренной петербуржец, по словам друзей и соседей, прекрасно живет, занимается своими делами и не думает о мнении большинства. Говорят, артист может спокойно сесть в свой “мерседес” и поехать покупать гречку на другой конец города, только потому что там она дешевле, чем в центре.

Однако стало известно, что здоровье 72-летнего Михаила Боярского пошаливает. Актер Валентин Смирнитский, известный по роли Портоса в “Трех мушкетерах”, поделился, что не так давно общался с коллегой и получил тревожные новости.

“Миша недавно рассказал, что сломал руку и сейчас в гипсе. Бедный!” – заявил Смирнитский.

Обстоятельства, при которых Боярский переломался, не известны. Вероятно, после случившегося артиста увезли в больницу, чтобы наложить гипс. Судя по всему, сейчас актер дома с семьей и чувствует себя сносно, раз общается в силах общаться с друзьями.

Стоит отметить, что травм у Михаила Боярского хватает. Он всегда отличался крутым норовом и не боялся самостоятельно исполнять каскадерские трюки. Например, в 2008 году во время съемок “Тараса Бульбы” он переломал себе пальцы рук, а во время работы над “Тремя мушкетерами” получил шпагой в небо. Тогда врачи удивлялись, как Боярскому повезло, ведь острие почти дошло до мозга.

Напомним, ранее “Дни.ру” рассказывали, какую пенсию получают отечественные звезды. По некоторым данным, у Михаила Боярского получается около двадцати тысяч, правда, это без доплат.