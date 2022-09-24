Учимся подбирать осеннюю обувь под модные джинсы сезона: комбинации, улучшающие силуэт

В текущем осеннем сезоне самыми трендовыми являются джинсы прямого кроя, скинни и mom`s. С какой обувью лучше сочетать штаны фасонов, чтобы не испортить образ? Возьмите на вооружение полезные советы от опытных стилистов.

Mom`s

Так называются джинсы со свободной посадкой на бедрах, с высокой талией и прямым кроем. С их помощью можно создать неформальный и в то же время женственный образ.

Универсальный вариант обуви — это кроссовки. Если вы хотите казаться выше, то надевайте кроссовки на относительно высокой подошве. Если у вас нет необходимости добавлять себе сантиметров, тогда можете надеть кеды на плоской подошве.

Еще один удачный вариант — это сочетать такие джинсы с балетками. Если вам нравится французский шик, тогда используйте данную комбинацию для создания элегантного образа в уличном повседневном стиле.

«Мамские» джинсы также хорошо смотрятся с ботильонами. Это может быть обувь на широком каблуке, а могут быть ботинки по типу челси (на тракторной подошве и с резинкой сбоку в районе щиколотки).

Скинни

Облегающие джинсы скинни не выходят из моды, несмотря на то, что трендовыми стали штаны, которые свободно сидят по фигуре. Со скинни можно создать элегантные офисно-деловые луки, если дресс-код вашей организации позволяет сотрудницам носить джинсы.

Хороший вариант — это сочетать скинни с остроносыми туфлями на шпильках или классическими туфлями лодочками. За счет такой комбинации зрительно ваши ноги кажутся длиннее, а вы выглядите стройнее. Дополните образ рубашкой на пуговицах с пиджаком или блейзером — и можете смело отправляться в офис.

Хорошо смотрятся со скинни высокие сапоги до колен и ботфорты. Здесь тоже создается иллюзия бесконечных ног, что наверняка понравится миниатюрным девушкам. Создайте эффектный образ для осени, скомбинировав такой низ с верхом в виде пальто или плаща.

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Мокасины или лоферы — также удачные варианты для сочетания с джинсами скинни. Каким бы не был ваш рост, в контексте данной комбинации отдавайте предпочтение укороченным брюкам: так, чтобы были видны щиколотки. Обратите внимание, что в данном случае настоятельно рекомендуется подобрать объемный верх.

Например, худи или блейзер оверсайз в зависимости от назначения наряда. В толстовке и джинсах можно отправиться на шопинг, а блейзер больше подойдет для офиса и работы.

Челси также можно смело носить вместе с джинсами скинни. Если хотите, то можете заправить штанины в обувь: тогда ноги будут казаться длиннее. Дополните образ модной одеждой из кожи (например, курткой).

Для создания элегантного образа включите в один наряд скинни с остроносыми ботильонами. Дополните лук удлиненным пальто или плащом с широкими плечами для создания контраста.

Прямого кроя

Джинсы прямого кроя хороши тем, что подходят девушкам любой комплекции и любого роста. Их очевидное преимущество заключается еще и в том, что они прекрасно смотрятся с любой обувью, будь то лоферы, челси, кеды или кроссовки, туфли на каблуках и т. д.

В данном случае можете выбрать тот вариант, который вам больше по душе и который соответствует назначению вашего наряда.