В тренде – тепло и комфорт без отказа от стиля: самые модные ткани осени-зимы 2022-2023

Планируете обновлять гардероб? Тогда при подборе одежды обращайте внимание не только на фасон изделий, но также и на материал, из которого они изготовлены. Вот, какие ткани будут актуальны в сезоне осень-зима 2022-2023.

Твид

В прошлых сезонах изделия из твида также были в особом почете. Стилисты предлагали создавать самобытные образы из твидовой одежды ярких расцветок. Однако в текущем сезоне все изменилось. Наблюдается акцент на изделия темных базовых оттенков. Например, темно-серые, черные и т. д.

С твидовыми изделиями теперь нужно создавать элегантные образы, вдохновляясь идеями образов Коко Шанель. Сделать это очень просто. Например, вы можете надеть комплект из жакета и юбки миди длины с сапогами с широким голенищем (высотой до середины икроножной мышцы). Комплект тотал блэк дополните изысканными ювелирными украшениями в виде колье и сережек, а также миниатюрной сумочки.

Кожа

Изделия из кожи в принципе вне моды и вне времени. Однако еще пару-тройку лет назад модницы постепенно перестали их носить, отдав предпочтение одежде из других материалов. Сейчас же кожаные вещи переживают новую волну невероятной популярности.

Вы можете выбрать любое изделие, которое вам по душе. Например, кожаный длинный двубортный плащ или кардиган на пуговицах. Дополните образ резиновыми сапогами — и получите самый комфортный комплект для прохладной и дождливой осени.

Еще один вариант лука — это кожаное платье. Обратите внимание, что вещь не обязательно должна быть облегающей, как это было в девяностых. Вы можете отдать предпочтение приталенному платью либо изделию А-силуэта с объемными рукавами-фонариками. Сделать образ элегантным и женственным поможет поясной ремень: он подчеркнет осиную талию. Из обуви подойдут полуботинки или классические туфли на каблуке.

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Вязаные вещи

В тренде в нынешнем сезоне тепло и комфорт, поэтому в особом почете вязаные изделия. Именно с их помощью любой образ получается более домашним, уютным. Да и вам будет удобно в вязаной одежде, которая спасет вас от холода.

Универсальные варианты — это вязаные платья, свитера, кофты. Но есть одна креативная идея, о которой вы наверняка еще не слышали. Речь идет о вязаном комбинезоне с длинными рукавами. При наличии такой вещи образ однозначно получается женственным и в то же время стильным и необычным.

Другие материалы

Не только вышеперечисленные материалы являются трендовыми. Конечно, они занимают нынешней осенью лидирующие позиции, однако это не означает, что необходимо исключить изделия из любых других тканей. Вы по-прежнему можете носить одежду из хлопка, льна, ситца, вискозы, шелка, с перламутровым покрытием, с эффектом металлик.

Стильный образ получается из виниловых изделий (например, плаща). Вы так же как и летом можете надевать юбку из органзы или тюля. Правда, не забудьте под низ надеть леггинсы или скинни, чтобы утеплиться.

Посыл стилистов модницам – не отказываться от своего уникального стиля в погоне за трендами. Носите то, что лично вам больше по душе, чтобы сохранить свою самобытность и индивидуальность. Экспериментируйте с текстурами (изделиями из разных тканей) для создания эффектных луков.