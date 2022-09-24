Стас Пьеха: “В любой, даже самый сложный момент, я понимаю, что мне нравится жизнь”

Вы часто говорите в интервью, что не слишком сильно хотели заниматься музыкой и вообще делать карьеру в качестве исполнителя, но судьба решила за вас. И все же – судьбу строим мы сами и можем изменить вектор в любой момент, а вы почти 20 лет на сцене. В чем ее сила перед вами?

Я действительно не планировал петь эстрадную музыку. В 19 лет у меня были мысли выступать с чем-то альтернативным, исполнять какие-то смешанные жанры. Но так получилась, что благоволила фамилия, затем я попал на “Фабрику звезд”, пошел по эстрадной тропе и, по воле судьбы, иду по ней до сих пор.

Тем не менее сам себе я обещал, что буду честнее и буду делать больше музыки, которая мне по душе. У меня есть такие песни – “Глубина”, “Америка” и новая работа – “Не вставай на колени”, которая стала не просто песней, а вылилась в глобальную историю – я хочу выпустить еще несколько таких композиций, которые могут иметь определенный успех при правильной подаче и идут на “ура” на любом моем концерте.

Сцена – это моя 100-процентная реализация и некая свобода. От этого не хочется отказываться.

Говоря о новой песне – совместный сингл с IVAN, Николаем Носковым и Игорем Романовым, с мужским характером и сильным составом. Расскажите, о чем он? И почему именно такой состав артистов?

Мне показали песню, которую должен был спеть IVAN. Я всегда его поддерживаю, считаю очень талантливым и достойным артистом. Появилась идея, чтобы мы спели вместе. Я вызвался переписать куплеты, потому что всегда адаптирую текст под себя, чтобы понимать, о чем пою. В какой-то момент песню увидел Николай Носков и захотел спеть ее с нами. Какой артист откажется от такого голоса?! Затем, к нам присоединился Игорь Романов, исполнив соло на гитаре и заявился вокально. Так песня достигла грандиозных масштабов, и получилась очень важная и актуальная в нынешних реалиях история, как некий гимн человеческим и мужским ценностям.

Песня “Не вставай на колени” о том, что не стоит наступать на горло своим принципам. Не прогибайся, будь верен себе — в ней заключены очень правильные мужские понятия. Она в том числе о дружбе и поддержке, о том, что за нами Бог.

За почти двадцатилетнюю карьеру у вас всего три сольных альбома. Планируете четвертый?

Мы в последнее время балуемся синглами. В активной работе у меня две песни: одна написана совместно с Русланом Квинтой, одним из авторов песни “Думать о ней”. Скажу, что это будет дуэтная история, но не буду говорить, с кем. Еще одна песня — дуэт с Аглаей Тарасовой. И, конечно, наша большая премьера “Не вставай на колени”. Это лишь некоторые треки, в работе еще очень много песен. Их хватает на альбом, но в моем случае не так важно это все объединять. Не в этом счастье.

А что вам нужно, чтобы чувствовать себя счастливым?

У меня есть одноименная песня. Я всегда на своих концертах говорю перед тем, как исполнить ее: “А сейчас песня о том, что все хотят, но не все знают, что это такое”.

Что нужно для счастья? Какое-то удачное стечение обстоятельств, божья воля… Лично для меня счастье – это какое-то внутреннее ощущение, которое вдруг приходит. Возможно, чтобы научиться быть счастливым, нужно сосредоточиться на внутреннем состоянии, на душе, а не на материальном мире, который приносит кратковременные удовольствия, но тоже важен.

Как удалось вернуть эту жажду к жизни? В вашей истории были моменты, где вы находились на волосок от смерти.

Когда были непростые моменты, приходило четкое понимание, что тебе нравится жить. Говорят, что все познается на дне. В любой, даже самый сложный момент, я понимаю, что мне нравится жизнь и я хочу продолжать жить ее, главное – найти возможность сделать это.

Искусство тоже спасает? Как считаете, в нынешней ситуации, когда многие бояться показать улыбку и что несмотря ни на что, у них все хорошо, музыка, кино, театр, да и любые виды искусства нужны людям? Можно ли веселиться в тяжелое время?

Я знаю людей, которые спасаются искусством, для них это лекарство. Есть, к примеру, 94-летняя бабушка, которая сделала операцию на глаза, чтобы продолжать ходить на спектакли, концерты, читать книги. Для нее это стимул, мотивация жить, возможность отвлечься от суровой реальности, на время забыть о страхах. Конечно, должна быть возможность переключиться, напитать душу и получить положительные эмоции. Хорошее искусство лечит. Если оно не лечит, это плохое искусство.

А что помогает вам в приступах тревожности? Сейчас эта тема номер один.

В первую очередь мне помогают люди. Самое страшное – быть изолированным в состоянии тревоги. Я просто прихожу к близким и общаюсь с ними на самые разные темы. Мне важно оставаться социальным в любом состоянии. Я знаю, если мне тревожно, то я попытаюсь никуда не идти, замкнуться в себе, бояться, что осудят. Я каждый раз с этим борюсь – звоню знакомым и договариваюсь о встрече. Люди – это главный ресурс, живое общение – не по телефону и не в социальных сетях – то, что необходимо каждому из нас. Я стремился к социализации всегда, и до пандемии, когда это стало для многих особенно важно.

Есть такая поговорка: относись к своей голове, как к плохому району, никогда не ходи туда один. Это имеет отношение к легким формам психиатрии: когда тебе тревожно, важно рассказать об этом кому-то еще, разделить с ним чувства. Если это будет человек, который относится к тебе с симпатией и ценит тебя, он будет говорить о твоих чувствах, а не будет навязывать свою точку зрения.

Считается, что настоящее “Я” проявляется в нас либо когда мы находимся наедине с собой, либо в стрессовых и сложных ситуациях, тогда все, что у тебя внутри, выходит наружу. Вы смогли увидеть в себе ранее незнакомые черты?

В моей жизни уже случались стрессовые ситуации, и я знаю, какими будут мои реакции. Сначала я испытываю некую хаотичную тревожность, но потом мне очень важно внутри этой тревожности оценить свои чувства, чтобы не загнать себя еще больше. После – поделиться своими мыслями с близкими и друзьями, которые готовы выслушать и не будут осуждать. Сейчас я не узнаю о себе ничего нового, но узнаю лучше людей, которые рядом. Для меня они открываются по-разному, иногда это очень вдохновляет, а иногда разочаровывает.

Каким человеком вы хотели бы стать? Вы приблизились к своему идеалу?

Нет, я не приблизился к идеалу. Я хотел бы максимально отказаться от защитных механизмов, быть наиболее честным, открытом, естественной версией себя. Например, в не комфортных ситуациях, могу стать капризным или агрессивным вместо того, чтобы действовать, дать себе любви. Да, с годами ситуация меняется, но нет предела совершенству. Процесс внутреннего взросления продолжается.