 

Почему Кейт не хочет мириться? – Личное мнение

24.09.2022, 10:07, Разное
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Оказывается, Меган Маркл просто запретили попрощаться с королевой. Чарльз настоятельно посоветовал Гарри прилететь одному.

Впрочем, всё это и так было очевидно. Непонятно другое — поведение Кейт.


Фото: Соцсети

Близкие к королевской семье источники сообщают, что Меган на похоронах хотела помириться с Кейт.

Прикладывала усилия. Ходила паинькой. Но Кейт в ответ делала лицо, будто поела перца. Наотрез отказалась мириться даже в такой трудный для семьи момент.

Вообще, это очень неправильно.

Да, с одной стороны Меган как-то раз ляпнула, что Уильям и Кейт возможно скоро расстанутся, намекнув на измены принца. Ну и что? Меган спросили — она ответила. Кто виноват тут, разве она?

Если у тебя, Кейт, в личной жизни проблемы, то виновата точно не Меган. Она тут не при чём.

И если человек прикладывает усилия, чтобы помириться после того, как что-то там ляпнула, нужно мириться. Все совершают небольшие ошибки.

Ходить же обиженной — это слабость. Отказавшись мириться, не заступившись за жену брата мужа, Кейт показывает, что слова Меган её сильно задели. А задеть, как известно, больнее всего может правда. Неужели Уильям и в самом деле изменяет Кейт?

Судя по реакции на примирение можно смело предположить и такое.

А вы как — легко с людьми миритесь? Или потом всю жизнь обижаетесь?

Источник: Лена Миро


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