Французские университеты вынуждены ради экономии продлить зимние каникулы

Страсбургский университет первым во Франции объявил о решении этой зимой закрыть двери дополнительно на две недели, чтобы сократить траты на отопление. При этом руководство фактически перекладывает эти расходы на плечи студентов, которым теперь придётся выкручиваться, чтобы найти дополнительные свитера и пледы, отмечают критики.



AP

В понедельник, 19 сентября, президент Страсбургского университета Мишель Денекен удивил всех, объявив о своём решении закрыть учреждение этой зимой дополнительно на две недели, чтобы сократить расходы на отопление, пишет Le Monde. Французская газета задаётся вопросом: придётся ли университетам, в том числе крупнейшим исследовательским центрам, переложить траты на электроэнергию на плечи преподавательского состава и студентов, которых вынудят оставаться дома и, таким образом, самим платить по счетам?

Министр высшего образования Франции Сильви Ретайо считает, что планы по экономии, о которых задумались все образовательные заведения, не должны «негативно сказываться на преподавании». «Мы преодолели пандемию COVID-19, поэтому необходимо сохранить очное преподавание», — подчеркнула министр в среду, 21 сентября, во время выступления в Национальном собрании перед комиссией по делам культуры и образования. Она уточнила, что «учреждения, которым нужна помощь, получат её, чтобы им не пришлось возвращаться к дистанционному образованию».

Кроме того, главам вузов не придётся «жертвовать кадрами и инвестиционными проектами, чтобы оплатить отопление». По словам Ретайо, Министерство образования «возьмёт на себя» решение вопросов по уточнённому дефициту бюджета в университетах. В начале октября представят «общие правила» для сокращения на 10% потребления электроэнергии. Они предусматривают ограничительные меры, такие как включение отопления в этом году как можно позже, поддерживание температуры на 19 °С и выключение света в конце занятий. К тому же примут долгосрочные меры, требующие «технологических решений» для минимальных ограничений в работе исследовательских приборов в лабораториях. В ближайшие недели учебные заведения готовятся предоставить свои расчёты по дополнительным расходам, которые на конец этого года достигнут в университетах по крайней мере €80 миллионов и €40 миллионов — в исследовательских центрах.

Председатель Ассоциации французских университетов Мануэль Тунон де Лара заверил во вторник в эфире радио France Inter, что закрытие университетов не рассматривается в качестве основного решения, потому что заведения ещё не преодолели последствия дистанционного обучения во время коронакризиса. Президент университета Лилля Режи Борде заявил, что не видит никаких решений проблемы, в то время как в 2023 году счета за электричество в его заведении могут вырасти в три раза.

«Закрытие Страсбургского университета на две недели его студенты оплатят отоплением», — раскритиковала принятое решение председатель Национального союза студентов Франции Иман Уэльадж. Она заметила, что в студенческих общежитиях придётся выкручиваться, чтобы найти дополнительные свитера и пледы. Представитель профсоюза вспомнила слова Эммануэля Макрона, когда он объявлял о комендантском часе: «в 2020 году тяжело быть 20-летним». «Быть студентом в 2022 году тоже сложно — может, даже сложнее», — приводит Le Monde комментарий Уэльадж.