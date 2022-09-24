Прокремлевский обозреватель Global Times – США используют заседания Генассамблеи ООН для опасной борьбы против России

Несмотря на заявления президента Джо Байдена о том, что он «не стремится к холодной войне», США активно пытаются использовать заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке для разжигания антироссийских настроений. Вашингтон хочет максимально изолировать Россию и устранить её с международной арены, что лишь усугубляет конфронтацию и идет вразрез с общим стремлением мирового сообщества обеспечить безопасность, подчёркивает обозреватель Global Times Чэнь Цинцин.



AP

После того как власти РФ объявили о частичной мобилизации, страны Запада во главе с США попытались активизировать коллективную «кампанию осуждения» против Москвы на мировой арене, используя для этого 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они стремятся превратить заседания Генассамблеи в арену для резких антироссийских выступлений, в полной мере демонстрируя свою враждебность по отношению к России. Всё это лишь усиливает конфронтацию и идёт вразрез с общим стремлением мирового сообщества к безопасности и развитию, пишет Чэнь Цинцин на страницах Global Times.

Некоторые западные страны при этом поддержали призыв США к реформам ООН, которые предполагают расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, а также ввод ограничений на применение права вето. В то же время китайские наблюдатели подчёркивают, что если ООН превратится в «поле битвы» для геополитической борьбы, существование этой международной организации фактически потеряет свою ценность и утратит смысл, говорится в статье.

Во время своего получасового выступления в среду перед почти 200 мировыми лидерами, которые собрались на первое после пандемии COVID-19 очное заседание Генассамблеи ООН, президент США Джо Байден сначала резко осудил Россию за «бесстыдное нарушение» принципов ООН, а затем раскритиковал российского президента Владимира Путина за «безответственные ядерные угрозы».

Помимо осуждения России, Байден также обратился к тайваньскому вопросу, заявив, что Вашингтон выступает против «односторонних изменений статус-кво любой из сторон». Это было первое выступление на Генассамблее с 1971 года, в котором действующий президент прямо изложил политику США в отношении Китая и острова Тайвань, отмечается в статье.

Соединённые Штаты вместе со своими основными союзниками, такими как Великобритания и Япония, намеренно пытаются увязать тайваньский вопрос и украинский кризис, несмотря на совершенно разную природу и причины этих конфликтов, подчёркивает автор. Это также демонстрирует двойственность политики США в отношении Китая. По мнению экспертов, такой подход свидетельствует, что Вашингтон сохранил менталитет времён холодной войны и до сих пор воспринимает Россию и Китай лишь в качестве своих стратегических соперников.

«Хотя украинский кризис и тайваньский вопрос совершенно различны по своей природе, США всегда относились к Китаю и РФ как к своим главным стратегическим соперникам», — заявил в интервью Global Times научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян. Он объясняет эти попытки тем, что если США не смогут поддержать Украину, они не смогут удержаться в Европе, а если они не смогут защитить Тайвань, это повлияет на их западно-тихоокеанскую стратегию. Именно поэтому Вашингтон в последнее время активизировал свою провокационную политику по тайваньской проблеме, считает эксперт.

Хотя Байден заверил, что США «не стремятся» к конфликту или холодной войне, в то же время Вашингтон предпринимает всесторонние усилия для реализации политики сдерживания, начиная от экономики и заканчивая национальной безопасностью. В то время как провокационная поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе этого года фактически изменила статус-кво Тайваньского пролива, говорится в статье. В ответ на высказывания Байдена официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил в четверг, что Китай «сохраняет преемственность и стабильность» в своей политике, и призвал американскую сторону проявить осмотрительность.

В то время как на недавней встрече министра иностранных дел Китая Ван И с его российским коллегой Сергеем Лавровым, которая состоялась на полях кулуарного заседания Генассамблеи ООН, китайский министр подчеркнул: такие крупные мировые державы и постоянные члены Совбеза ООН, как Китай и Россия, должны играть активную роль в том, чтобы сделать мировой порядок «более справедливым и разумным». Ван также выступил против односторонего подхода и силовой политики. Что касается ситуации на Украине, то Китай будет и впредь придерживаться «объективной и справедливой позиции» и содействовать урегулированию конфликта путём диалога и переговоров, заявил дипломат.

С точки зрения общего баланса сил, РФ играет незаменимую роль в обеспечении энергетической безопасности и эффективной работы мировой системы поставок. И попытки Запада во главе с США подавить её роль в ООН лишь наносят ущерб общей эффективности международной системы, подчёркивается в статье. Между тем некоторые страны Запада пытаются одновременно проводить политику сдерживания в отношении РФ и Китая, критикуя российско-китайское сотрудничество и намеренно провоцируя Пекин по проблеме Тайваня.

Это объясняется тем, что западные политики воспринимают эти две страны либо как прямую угрозу, либо как системный вызов, поясняют китайские эксперты. «С эскалацией кризиса на Украине противостояние между Западом и Россией будет ещё больше обостряться, при этом антироссийские настроения стали считаться политкорректными в некоторых западных странах… такое противостояние распространилось и на другие многосторонние механизмы, такие как ООН», — заявил в интервью Global Times эксперт по Восточной Европе из Китайской академии социальных наук Чжао Хуйжун.

Что касается призывов Байдена к реформированию ООН, вопрос об использовании механизма вето находится в центре внимания с самого начала украинского кризиса, отмечается в статье. Киев при этом также призвал лишить Москву права вето в Совете Безопасности ООН. Однако эксперты отмечают, что РФ вовсе не была первым постоянным членом Совбеза из числа стран, которые уже применяли право вето в отношении резолюций по затрагивающим их интересы конфликтам.

«Великобритания и США ранее наложили вето на иракский вопрос, а Франция наложила вето на малийский вопрос. Запад не должен использовать здесь двойные стандарты», — сказала в интервью Global Times Тан Бэй, доцент Школы международных отношений и связей с общественностью при Шанхайском университете международных исследований.

Хотя Запад во главе с США активно пытается превратить текущие заседания Генассамблеи ООН в антироссийскую трибуну, наблюдатели подчёркивают, что РФ как крупная держава, обладающая ядерным оружием, играет очень важную роль в международном сообществе, особенно если речь идёт о мировой энергетике и обеспечении безопасности цепочки международных поставок, отмечается в статье.

Нельзя забывать о том, что историческое противостояние между США и Советским Союзом надолго застопорило эффективность работы механизма Совета Безопасности ООН, который смог возродиться только после окончания холодной войны. Если Россию попытаются исключить и изолировать сейчас, то даже если ООН продолжит существовать в прежнем формате, легитимность и эффективность работы этой международной организации будет под вопросом, предупреждают эксперты. «Попытки сдерживания России, которые принимаются под руководством США через ООН, наносят ущерб всей системе», — заключила Тан в интервью Global Times.