 

Чиновники планируют освоить бюджет Петербурга на приложении-дублере

24.09.2022, 9:45, Разное
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В ближайшее время в Северной столице появится новая государственная информационная система «Спортивный Петербург». По распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова разработчики внесут в виртуальную карту данные обо всех имеющихся объектах спортивной инфраструктуры. Таким образом Смольный планирует повысить вовлеченность петербуржцев в занятия спортом. 

«Наша задача — собрать в одном ресурсе всю информацию о них [объектах – прим. Ред.], чтобы петербуржцы могли найти подходящий по профилю и близкий к дому спортивный объект», – анонсировал новое приложение губернатор.

Однако на сегодняшний день в РФ существует уже несколько аналогичных сервисов, где вся необходимая информация уже собрана. Например, «Яндекс. Карты» или «2Гис». В то же время на разработку нового ресурса из бюджета города могут уйти миллион рублей. Не исключено, что в этом чиновники Смольного видят единственную цель инициативы.

Официально сервис разработают в рамках госпрограммы по повышению количества вовлеченных в занятия спортом людей. К 2025 году Петербург должен добиться показателя в 57%. Однако приложение вряд ли поспособствует увеличению количества спортсменов-любителей в городе.


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