Причиной исхода евреев из Египта стала объявленная Рамзесом II мобилизация

Обнаруженная во время раскопок в Абидосе табличка времён правления Рамзеса II поведала историкам о том, как проходила мобилизация населения Древнего Египта в XIII веке до н.э.

Историки считают, что решение фараона привлечь к мобилизации еврейское население страны привело к их исходу под предводительством Моисея.

Текст таблички гласит: «…и [фараон] повелел призвать в войско 100 тысяч воинов земли Та-Кемет [египтян], 100 тысяч воинов земли Исраэль, 100 тысяч воинов земли Нуб [нубийцев и эфиопов]. Всем Рамзес [приказал] явиться со своими хепешами и колесницами. Воины земли Исраэль отказались воевать и [решили] уйти за Синай. Прокляни [их] Осирис!»

По мнению историков, табличка относится к периоду войны Верхнего и Нижнего Египта, в ходе которой Рамзес II мобилизовал небывалое количество воинов для разгрома противника. Однако планы мобилизации полностью провалились, отмечают специалисты. Причиной этому стал массовый исход евреев на территорию современных Армении, Грузии и Израиля. В Ветхом Завете причиной этих событий названа жестокость фараона и нарушение им норм международного права.

– Известно, что завоевательная кампания Рамзеса II поначалу терпела неудачи. Ему пришлось мобилизовать до 300 тысяч воинов, причём оружие и колесницы им приходилось покупать за свой счёт, поскольку в государственных арсеналах наблюдалась их нехватка. Поход закончился успешно, хоть и вошёл в историю как одна из самых кровавых войн Древнего Египта. От мобилизации были освобождены писцы, надсмотрщики рабов, жрецы Осириса и ряд других групп населения. Однако еврейская диаспора под предводительством Моисея откочевала в северные страны, и до сих пор израильтян на территории Египта живёт немного, – считает историк Кадир Джихади.

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