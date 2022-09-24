Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Астролог Василиса
Володина дала прогноз для россиян на ближайшее будущее. По словам эксперта, в
грядущие месяцы ждать позитивных событий не стоит. Эксперт добавляет, что к
тяжелым переменам стоит готовиться заранее.
Астролог предрекла
россиянам два перелома. В эти периоды в стране произойдут значимые события,
которые изменят дальнейший ход мировой истории.
“В общем,
россияне, легко не будет и довольно долго. В ближайшее время будут два перелома
— первый к концу октября-началу ноября. Второй — весной 2023 года”, —
подытоживает Василиса Володина.
Важно, что
астролог просит не отожествлять свои прогнозы с личной политической позицией.
По ее словам, искажение информации — это проблема нынешней напряженной обстановки.
Каждый человек слышит то, что хочет услышать. Астрологические прогнозы, по
словам Василисы Володиной, не имеют ничего общество с ее личными убеждениями, а
эмоции стоит отделять от голоса разума.
Ранее, специалист
по астрологии давала общий прогноз на осень текущего года. Василиса Володина
призывала россиян быть осторожнее при занятиях спортом, а свадебные
планы отложить до лучших времен.
Смотреть комментарии → Комментариев нет