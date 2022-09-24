Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет

Астролог Василиса

Володина дала прогноз для россиян на ближайшее будущее. По словам эксперта, в

грядущие месяцы ждать позитивных событий не стоит. Эксперт добавляет, что к

тяжелым переменам стоит готовиться заранее.

Астролог предрекла

россиянам два перелома. В эти периоды в стране произойдут значимые события,

которые изменят дальнейший ход мировой истории.

“В общем,

россияне, легко не будет и довольно долго. В ближайшее время будут два перелома

— первый к концу октября-началу ноября. Второй — весной 2023 года”, —

подытоживает Василиса Володина.

Важно, что

астролог просит не отожествлять свои прогнозы с личной политической позицией.

По ее словам, искажение информации — это проблема нынешней напряженной обстановки.

Каждый человек слышит то, что хочет услышать. Астрологические прогнозы, по

словам Василисы Володиной, не имеют ничего общество с ее личными убеждениями, а

эмоции стоит отделять от голоса разума.

Ранее, специалист

по астрологии давала общий прогноз на осень текущего года. Василиса Володина

призывала россиян быть осторожнее при занятиях спортом, а свадебные

планы отложить до лучших времен.