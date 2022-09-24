 

Премьер-министр Эстонии призвала готовиться к жизни без российского электричества

24.09.2022, 8:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила жителей страны, что они должны помнить о потенциальном риске отключения от российской электросети. Как передаёт ERR, этот комментарий она сделала после получения известия об отмене Россией запланированного на 24 сентября теста работы энергосистемы Калининграда в изолированном режиме.


AP

Россия информировала Эстонию об отмене запланированного теста отключения электросистемы, но это может произойти в другое время. Как передаёт ERR, премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила жителей страны, что они должны знать о потенциальном риске отключения электричества и быть к нему готовыми.

Как отмечает портал, в субботу должен был состояться тест отключения системы Калининграда, но в четверг эстонские ведомства получили информацию об его отмене.  

«Но это не значит, что это нельзя сделать в другой день, в худшее для нас время, зимой, 24 декабря и так далее», — поделилась своими опасениями Каллас.

«Мы годами готовились к десинхронизации, но если РФ внезапно это сделает, могут быть перебои в подаче электроэнергии», — сказала премьер-министр и предложила людям спокойно продумать, как справиться в случае временного отключения электричества.

«Я неоднократно говорила, что эта зима будет сложной, что могут быть перебои в подаче электроэнергии. Чем холоднее будет становиться погода, тем больше будет соблазн РФ использовать такие методы», — убеждена Каллас.

Она подчеркнула, что Эстония давно готовилась к таким вещам, но всё предусмотреть невозможно. По её словам, люди также должны готовиться, чтобы такие ситуации не застали врасплох.

Каллас считает, что РФ паникует и может предпринять шаги, которых ещё не было. 

«В арсенале есть ещё возможности оказать на нас давление, чтобы мы отказались от поддержки Украины и РФ выиграла», — сказала Каллас. Одним из таких шагов может стать решение РФ в чрезвычайном порядке отключить Эстонию и другие страны Прибалтики от своей электросистемы.

Оператор основной сети Elering, отвечающий за безопасность снабжения Эстонии, заверил, что при необходимости электросистема стран Прибалтики будет синхронизирована с системой континентальной Европы.

«С февраля повысился риск того, что РФ отключит электросистемы Эстонии и стран Прибалтики в чрезвычайном порядке. Elering, а также системные операторы в соседних странах к этому подготовились. В работе электрической системы нет ничего специфичного или экстраординарного», — говорится в заявлении Elering.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, прибалтийские страны уже много лет готовятся к отключению от электросистемы РФ и Белоруссии: «Но если отключение произойдёт раньше запланированного, то мы готовы к быстрой синхронизации с полосой частот континентальной Европы, так что потребитель даже не заметит изменений».

Как напоминает портал, официальное присоединение к энергосистеме континентальной Европы запланировано в 2025 году. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.22 / Названы ягоды и фрукты, обладающие противовоспалительным эффектом

30.07.22 / Мнение: “Сектор Газа” на День ВМФ

17.09.22 / Обозреватель Washington Times – некомпетентность Байдена очевидна — и дело не в возрасте

15.07.22 / Для поддержки профессиональных клубов в Минспорта предложили легализовать договорные матчи

26.08.22 / Мнение: Игры и санкции. Меньше покупать – больше пиратить

20.08.21 / Связала свое свадебное платье прямо в метро: результат восхищает

18.10.21 / «Только советский человек может взять Интернационал»: Зюганов заявил о решающей роли советского образования в победе Team Spirit

10.09.20 / На Кевина Спейси вновь подали в суд из-за сексуальных домогательств к несовершеннолетним

31.01.21 / Евгений Пригожин пообещал выплатить штрафы за всех задержанных на акциях 31 января

18.03.22 / Мнение: Скоропостижная кончина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика