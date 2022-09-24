 

«В США тоже есть ядерные кнопки» – президент Польши не стал медлить с ответом Путину

24.09.2022, 8:25, Разное
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Если РФ нарушит все табу в отношении Украины, включая применение ядерного оружия, то она станет изгоем для цивилизованного, демократического, честного мира, заявил президент Польши Анджей Дуда. Польский лидер предупредил Москву о том, что США — тоже великая держава, у которой имеются свои «ядерные кнопки», пишет Na temat.


AP

«В ход пошёл и ядерный шантаж… Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты РФ и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — заявил российский президент Владимир Путина. 

Слова Владимира Путина прокомментировал находящийся на саммите ООН в Нью-Йорке польский президент Анджей Дуда. В заявлении для СМИ он подчеркнул, что США очень серьёзно воспринимают ядерные угрозы со стороны России. Одновременно он предупредил российского коллегу о том, что «в США тоже есть кнопки, которые приводят ядерные ракеты в действие», пишет портал Na temat. «Соединённые Штаты — это великая ядерная держава, самая могущественная военная держава в мире, а то, что Соединённые Штаты серьёзно относятся к этой российской угрозе, это тоже угроза и для России», — объяснил Дуда. 

«Если РФ нарушит все табу и в отношении государства, не обладающего ядерным оружием, которое сегодня защищает свою территорию, используя только обычное оружие, даже если против этого государства будет применено тактическое ядерное оружие, РФ стоит ожидать ответа», — объявил он, имея в виду Украину. 

Польский лидер ясно дал понять, что если РФ решится на этот «отчаянный, сумасшедший шаг», то она станет изгоем для «цивилизованного, демократического, честного мира». РФ просто-напросто перестанет для него существовать. «Это не только угроза уголовных судов и ответственности, длительных сроков лишения свободы, но и исключение из цивилизованного мира РФ и её лидеров, пока они её возглавляют», — предупредил он. 


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