В Украине совершены военные преступления

На основе расследований, проведенных в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, Независимая международная комиссия ООН пришла к выводу, что в этих областях Украины были совершены военные преступления – дотла разрушались городские кварталы, совершались казни, пытки и изнасилования. Возраст жертв сексуальных изнасилований от 4 до 82 лет.

Представители Комиссии посетили 27 городов и населенных пунктов и опросили более 150 пострадавших и свидетелей. Они проинспектировали места разрушений, могилы, места содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия, ознакомились с большим количеством документов и докладов. Члены Комиссии встретились с представителями государственных органов, международных организаций и гражданского общества.

– Собранные Комиссией доказательства свидетельствуют о том, что в Украине были совершены военные преступления, – заявил председатель Комиссии по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, напомнив, что завтра исполняется ровно семь месяцев с начала вторжения России в Украину.

Оружие с широкой зоной поражения

Во время визита в Украину члены Комиссии воочию увидели последствия применения в густонаселенных районах взрывных устройств с широкой зоной поражения. Они задокументировали широкомасштабные разрушения жилых зданий и других объектов гражданской инфраструктуры, включая здания школ и больниц.

– Мы непосредственно убедились в том, какой ущерб нанесло применение оружия взрывного действия жилым зданиям и инфраструктуре, включая школы и больницы. В Харькове оружием взрывного действия были уничтожены целые районы города, – сказал Эрик Мёсе.

Он добавил, что большинство мирных граждан Украины погибли в результате обстрелов с использованием этого опасного оружия. Оно стало одним из основных факторов массового перемещения – свои дома покинула треть украинцев.

Казни, пытки и изнасилования

Члены Комиссии установили случаи казней, пыток, жестокого обращения и сексуального насилия. Среди жертв этих жутких преступлений есть дети. Комиссия выявила случаи, когда родственников принуждали смотреть, как убивают или насилуют их близких.

– В расследованных нами случаях возраст жертв сексуального и гендерного насилия варьировал от 4 до 82 лет, – сказал Эрик Мёсе.

Эксперты ООН, по его словам, были шокированы большим количество казней в посещенных ими районах. Они видели следы этих казней на телах – «например, связанные за спиной руки, огнестрельные ранения головы и перерезанные горла». В настоящее время Комиссия расследует случаи казней в 16 городах и населенных пунктах.

– Некоторые из жертв сообщили, что после первоначального задержания российскими вооруженными силами в Украине они были перевезены в Российскую Федерацию, и в течение нескольких недель содержались в тюрьмах. Опрошенные рассказали об избиениях, пытках электрическим током, принудительном раздевании догола, а также о других видах нарушений в местах заключения, – сказал председатель Комиссии.

Случаи жестокого обращения с российскими солдатами

Комиссии поручили провести расследование всех событий, которые произошли с конца февраля в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей. Ее члены установили два случая жестокого обращения с российскими солдатами со стороны украинских вооруженных сил.

– Хотя число таких случаев невелико, они по-прежнему являются предметом нашего внимания, – сказал глава Комиссии.

Комиссия получила сообщения о пытках и жестоком обращении в условиях незаконного заключения в учреждениях, расположенных как в Украине, так и в Российской Федерации.

Принципы работы Комиссии

Эрик Мёсе подчеркнул, что Комиссия руководствуется в своей работе принципами независимости и беспристрастности и стремится к сотрудничеству и диалогу с соответствующими правительствами.

– Мы признательны правительству Украины за предоставление доступа и взаимодействие. Наши попытки вступить в конструктивный диалог с властями Российской Федерации, к сожалению, до сих пор не увенчались успехом, – сказал глава Комиссии.

Он сообщил, что вместе с коллегами продолжит расследование в четырех областях Украины. В ближайшее время они займутся такими вопросами как «фильтрационные лагеря», «предполагаемое принудительное перемещение людей», а также сообщения «об ускоренной процедуре усыновления детей».